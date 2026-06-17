ДипЛ приобрела стартап Миксхало: новая эра в сфере синхронного перевода

·30·Технологии
ДипЛ приобрела стартап Миксхало: новая эра в сфере синхронного перевода

Популярный сервис текстового перевода ДипЛ сделал важный шаг на пути развития своих голосовых технологий. Компания объявила о покупке стартапа Миксхало, который предоставляет услуги аудиотрансляции и перевода в реальном времени для живых мероприятий и конференций. Эта сделка служит для ДипЛ не только новыми технологическими возможностями, но и стратегическим трамплином для расширения на рынке США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Стартап Миксхало был основан в 2016 году гитаристом группы Инкубус Майком Эйнзигером и скрипачкой Энн Мари Симпсон-Эйнзигер. Изначально проект был направлен на улучшение качества звука для фанатов на концертах, однако со временем он превратился в систему голосового сопровождения в реальном времени для спортивных соревнований и крупных форумов. За время своей деятельности стартап сумел привлечь более 39 миллионов долларов инвестиций от таких крупных игроков, как Фортресс Инвестмент и Фундерс Фунд.

Технологическая интеграция и искусственный интеллект

По словам руководителя Миксхало Вика Сингха, компания давно использовала технологии ДипЛ в качестве основного провайдера перевода. В интервью TechCrunch он отметил, что сотрудничество с ДипЛ развивалось естественным образом, а сходства между двумя компаниями — голосовой перевод для встреч, работа с документами и живые мероприятия — облегчили решение об объединении.

Хотя ДипЛ долгое время конкурировал с такими гигантами, как Google Транслате, в области текстового перевода, в последние годы компания уделяет большое внимание голосовому AI. В частности, в 2024 году компания запустила функцию преобразования голоса в текст (воике-то-текст) на более чем 33 языках. В апреле была представлена система перевода с голоса на голос (воике-то-воике), предназначенная для многоязычных совещаний.

Живые мероприятия и новый офис

Генеральный директор ДипЛ Ярек Кутыловски отметил, что технологии Миксхало станут для компании как готовым решением, так и маркетинговым инструментом. С помощью этой системы участники конференций смогут слушать речь докладчика на своем родном языке через смартфоны без каких-либо задержек. Это особенно важно для международных форумов и бизнес-саммитов.

Еще одним важным аспектом сделки является то, что на базе Миксхало, расположенной в Сан-Франциско, ДипЛ откроет свой новый офис в регионе Бай Ареа. Это позволит компании расширить свои операции в США и привлечь местные таланты. В настоящее время ДипЛ конкурирует на рынке с такими игроками, как Вордлй AI и Палабра, однако объединение с Миксхало, как ожидается, даст ей значительное преимущество в сфере живого аудио.

Технологии ДипЛ знакомы и узбекистанским пользователям. Хотя узбекский язык пока не поддерживается сервисом в полной мере, его высококачественные алгоритмы перевода широко используются многими местными специалистами для коммуникации между английским и русским языками. В будущем развитие голосовых технологий ДипЛ может стать основным решением для устранения языковых барьеров на международных мероприятиях.

DeepLMixhaloИскусственный ИнтеллектПереводТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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