Новый рубеж искусственного интеллекта: нехватка данных для обучения роботов

·5·Технологии
Новый рубеж искусственного интеллекта: нехватка данных для обучения роботов

Гиганты в области искусственного интеллекта (AI), включая OpenAI, снова начали переключать внимание на робототехнику. Однако на этом пути возникло неожиданное препятствие: качественная база данных, необходимая для обучения роботов перемещению в физическом мире, практически отсутствует. Если текстовые модели (LLM) развивались за счет открытых данных в интернете, то для роботов требуются специализированные наборы данных, отражающие физическое взаимодействие. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

С целью заполнения этого пробела начал свою деятельность стартап XDOF. Компания занимается сбором, сортировкой и систематизацией данных для робототехники. По сообщению издания TechCrunch, новый проект успел привлечь 70 миллионов долларов инвестиций от таких престижных фондов, как Thrive Capital, Spark Capital и a16z. Эти средства будут направлены на создание «цифровых учебников» для роботов.

Дефицит данных и новые решения

В настоящее время используемые для обучения роботов видео с YouTube или простые изображения не могут полностью отразить сложность физического мира. Основатель XDOF Филипп Ву подчеркнул, что следующей большой проблемой в сфере AI станут не чипы или модели, а именно нехватка данных. Без точных данных о том, как манипуляторы робота должны захватывать предметы, перемещать их и преодолевать различные препятствия, создать совершенного робота невозможно.

Команда XDOF сейчас работает с почти 20 клиентами, среди которых ведущие мировые AI-лаборатории. Компания не только собирает данные, но и предлагает услуги по их очистке и аннотированию (разметке). Этот процесс помогает роботам учиться на своих ошибках и точнее выполнять физические действия.

Проект ABC и академическое сотрудничество

В качестве важной части своей деятельности компания в сотрудничестве с университетом UC Berkeley объявила о создании крупной базы данных под названием ABC. Этот набор включает в себя:

  • более 130 тысяч траекторий манипуляций роботов;
  • 300 часов процессов симуляции;
  • 100 часов результатов практической оценки.
База данных такого масштаба ранее не была открыта для научных кругов. Подобные проекты имеют важное значение и для развивающихся стран, таких как Узбекистан. В то время как в будущем ожидается расширение использования роботов в производстве и сфере услуг, наличие такой технологической инфраструктуры будет способствовать снижению стоимости роботов и их популяризации.

Подводя итог, с возвращением OpenAI и других крупных компаний в гонку робототехники, такие «поставщики данных», как XDOF, станут неотъемлемой частью индустрии. Физический AI — это не просто программное обеспечение, а сложная система, работающая в гармонии с реальным миром.

РобототехникаИскусственный ИнтеллектXDOFOpenAIТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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