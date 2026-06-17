Революция в женском здоровье: Клаир Хеалт создала умное устройство для мониторинга гормонов

Выпускники Стэнфордского университета Дженни Дуань и Абхинав Агарвал основали стартап Клаир Хеалт, который открывает новую эру в мониторинге женского здоровья. В рамках проекта разрабатывается первое носимое устройство, которое в режиме реального времени и неинвазивным способом (без проколов кожи) отслеживает гормональные изменения. Эта технология поможет женщинам лучше понять сложные процессы в своем организме и на ранних стадиях выявлять проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным издания TechCrunch, проекту Клаир Хеалт удалось привлечь 11,6 млн долларов в инвестиционном раунде под руководством Хосла Вентурес. В процессе финансирования также приняли участие а16з спидрун, Картан Капитал, другие престижные венчурные фонды и известный инвестор Энн Во짓ски. Привлеченные средства будут направлены на совершенствование системы датчиков устройства и расширение алгоритмов AI.

Преимущества перед традиционными смарт-часами

Популярные сегодня устройства, такие как Apple Watch или Pixel Watch, в основном ограничены гироскопом, оптическими сенсорами и измерением температуры тела. Основатели Клаир Хеалт подчеркивают, что этих датчиков недостаточно для полного представления о гормональном здоровье. Новый гаджет оснащен 10 различными биосенсорами, включая уникальный биомагнитный сенсор, способный анализировать динамику гормонов.

Устройство отслеживает не только менструальный цикл, но и воспалительные процессы в организме, отеки, уровень энергии и признаки перименопаузы (периода перехода к менопаузе). Эти данные позволят женщинам предоставлять врачу на приеме точные медицинские данные в виде цифр и графиков вместо простого словесного описания симптомов.

Голосовой AI и индивидуальный подход

Еще одной особенностью стартапа является способ взаимодействия с пользователем. Клаир Хеалт создала собственную модель AI, которая может анализировать биомаркеры по голосу пользователя. После нескольких минут разговора система способна определить, на какой стадии цикла находится женщина и каково ее гормональное состояние.

По словам Дженни Дуань, существующие мобильные приложения часто позволяют отмечать лишь ограниченное количество симптомов. Клаир Хеалт же через голосовой интерфейс дает пользователю возможность свободно описывать свои проблемы, а AI анализирует эту информацию и разрабатывает индивидуальные рекомендации.

Проект сейчас находится на стадии прототипа, и ожидается, что его финальный вид будет не только высокотехнологичным, но и эстетически привлекательным. Подобные инновации могут сыграть важную роль в таких странах, как Узбекистан, для дистанционной диагностики и усиления мер профилактики женского здоровья с помощью цифровых технологий.