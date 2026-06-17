Компания Стар Аге представила роботизированную кисть Ксханд 1 Pro с движениями как у человека

·44·Технологии
Компания Стар Аге представила роботизированную кисть Ксханд 1 Pro с движениями как у человека

Воспроизведение тонких движений человеческой руки остается одной из самых сложных задач в области робототехники. Компания Стар Аге сделала значительный шаг в этом направлении, продемонстрировав новую роботизированную кисть Ксханд 1 Pro с 21 степенью свободы. Это устройство способно не только выполнять сложные жесты, но и с высокой точностью захватывать предметы различных форм. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, основным преимуществом новой разработки является ее мобильность. Максимальный угол разгибания пальцев составляет 135 градусов, а диаметр захвата превышает 160 миллиметров. Эти показатели позволяют роботу надежно удерживать одной рукой не только мелкие детали, но и крупные тяжелые предметы, такие как баскетбольный мяч.

Высокая чувствительность и тактильные датчики

Модель Ксханд 1 Pro оснащена 18 тактильными датчиками, которые полностью охватывают кончики пальцев, подушечки и область ладони. Данные датчики работают совместно с емкостными сенсорами давления. В результате устройство получило способность измерять силу в широком диапазоне от 0,1 до 25 Ньютонов.

Эта технология гарантирует, что робот не повредит крайне хрупкие предметы, например, яйца или стеклянную посуду. Точность измерения давления до 0,01 Ньютона считается очень высоким результатом с инженерной точки зрения. Погрешность движения каждого сустава контролируется в пределах всего ±0,25 миллиметра.

Долговечность и практическое применение

Разработчики уделили особое внимание долговечности устройства. Суставы Ксханд 1 Pro успешно прошли в лабораторных условиях более 200 000 циклов испытаний под нагрузкой. Это свидетельствует о способности робота длительное время работать без сбоев в промышленном секторе и сфере услуг.

По мнению специалистов, подобные технологии в будущем могут произвести революцию в следующих областях:

  • Дистанционное управление сложными хирургическими операциями в медицине;
  • Сортировка товаров различных размеров на складах;
  • Использование в качестве домашних роботов-помощников;
  • Создание манипуляторов, заменяющих руку человека в опасных средах.
В то время как интерес к робототехнике растет и на рынке Узбекистана, разработки таких компаний, как Стар Аге, несомненно, послужат важным технологическим примером для местных стартапов и инженеров. На данный момент точная информация о розничной цене устройства и сроках поставки не предоставлена.

РобототехникаStar AgeXhand 1 ProТехнологииИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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