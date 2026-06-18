Зависимость от искусственного интеллекта: мировые лидеры обеспокоены технологическими ограничениями США

В рамках саммита Г7 мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди, выразили серьезную обеспокоенность монополией США в области искусственного интеллекта (AI) и возможностью отключения этих технологий в любой момент. По сообщению Финанкиал Тимес, этот вопрос стал еще более актуальным после того, как администрация Дональда Трампа ввела запрет на экспорт новейших моделей компании Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время обеда с участием лидеров Г7, главы OpenAI Сэма Альтмана и генерального директора Anthropic Дарио Амодеи предупредил, что правительство США может «нажать кнопку в любой момент и отключить систему». По его мнению, такие внезапные ограничения не только нанесут ущерб экономике Европы, но и подорвут доверие к самим американским технологическим компаниям.

Вопрос цифрового суверенитета

Поводом для таких опасений стал запрет администрации Дональда Трампа на экспорт моделей Мйтос 5 и Fable 5 компании Anthropic по соображениям национальной безопасности. Экспорт был остановлен после того, как компания Amazon предупредила Белый дом о возможности обхода барьеров безопасности в этих моделях. Хотя эксперты утверждают, что подобные особенности есть и в других открытых моделях, ограничения остаются в силе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также подчеркнул, что демократические государства должны иметь возможность беспрепятственно использовать передовые АИ-модели для защиты своих критически важных инфраструктур. По его словам, разрыв глобальных технологических цепочек по решению одного государства представляет угрозу международной стабильности.

Система «доверенных партнеров»

В качестве выхода из ситуации предлагается создать специальную схему «доверенных партнеров» между странами Г7. В рамках этой системы страны за пределами США должны получить право использовать передовые технологии таких компаний, как Anthropic и OpenAI, без ограничений со стороны США. Основным условием может стать использование этих технологий для защиты от конкурентов, таких как Китай.

Глава канадской компании Cohere Эйдан Гомез отметил, что зависимость от нескольких крупных технологических гигантов подрывает устойчивость государств. Он подчеркнул, что цифровой суверенитет — это не просто рыночная конкуренция, а вопрос о том, кто будет контролировать экономическую безопасность в ближайшие десятилетия.

В настоящее время Европа и другие регионы стремятся создать свои независимые АИ-модели. Однако, поскольку американские компании значительно опережают остальных технологически, международное сообщество пока вынуждено полагаться на инфраструктуру США. По мнению аналитиков TechCrunch, если Вашингтон не гарантирует доступ к своим моделям, международные клиенты начнут искать способы отказаться от американских технологий.