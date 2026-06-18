Новая эра в аэропортах России: Пулково впервые внедряет беспилотную технику
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге первым в истории российской авиации начинает внедрение беспилотной техники на своей территории. Ожидается, что этот инновационный шаг станет важным поворотным моментом на пути к цифровизации инфраструктуры аэропорта и повышению операционной эффективности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.
По данным управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», Совет Федерации Российской Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций. Данное законодательное изменение снимает все юридические ограничения на использование автономной наземной техники на территории аэропорта.
Масштабы инноваций и сферы примененияВ рамках проекта на перроне Пулково появится ряд специализированных роботизированных устройств. Их основные задачи направлены на автоматизацию повседневных и сложных рабочих процессов аэропорта. В частности, планируется использовать беспилотную технику в следующих направлениях:
- Автономные багажные тягачи для перевозки грузов;
- Роботы, предназначенные для очистки взлетно-посадочных полос;
- Патрульные датчики и устройства, осуществляющие круглосуточный мониторинг территории аэропорта.
С экономической точки зрения прогнозируется, что автономная техника повысит производительность труда минимум на 25%. По расчетам управляющей компании, эта инновация позволит сократить операционные расходы аэропорта более чем на 150 миллионов рублей в год.
Подобный опыт в будущем может стать примером и для авиационного рынка Узбекистана. В то время как аэропорты Ташкента и других крупных городов сейчас проходят модернизацию, такие цифровые решения из международной практики, несомненно, сыграют важную роль в повышении качества обслуживания.
По мнению экспертов, если опыт Пулково окажется успешным, внедрение роботизированных систем в других крупных авиаузлах России ускорится. Это, в свою очередь, станет свидетельством дальнейшего усиления тенденции автоматизации в глобальной авиационной индустрии.
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