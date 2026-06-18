Основную выгоду на рынке искусственного интеллекта получат приложения, а не владельцы технологий

·3·Технологии
Основную выгоду на рынке искусственного интеллекта получат приложения, а не владельцы технологий

Чи-Хуа Чиен, опытный представитель рынка венчурного капитала, который одним из первых разглядел потенциал проекта Facebook, делает неожиданные прогнозы относительно будущего сферы искусственного интеллекта (AI). По его мнению, основным источником дохода станут не крупные инфраструктурные компании, разрабатывающие AI-модели, а приложения, которые доставляют эту технологию потребителям. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Чиен, один из основателей Goodwater Capital, опираясь на свой двадцатилетний опыт, подчеркивает цикличность технологических процессов. Согласно его анализу, в эпохи персональных компьютеров, интернета и мобильной связи основная стоимость аккумулировалась не в инфраструктуре, а на уровне прикладного программного обеспечения. Например, в эпоху мобильной связи инфраструктурные компании создали стоимость в 700 миллиардов долларов, тогда как приложения, такие как Netflix, Spotify, Meta и Uber, сформировали рыночную капитализацию в 3,7 триллиона долларов.

Обесценивание инфраструктуры и новые возможности

Хотя сейчас многие инвесторы сосредоточены на таких гигантах, как NVIDIA или OpenAI, Чи-Хуа Чиен предсказывает, что вскоре AI-модели превратятся в обычный товар (commodity). Это означает, что со временем разрыв между самыми сложными AI-моделями и программами, работающими на обычных смартфонах, резко сократится. Если сейчас эта разница составляет два года, то к следующему году ожидается ее сокращение до трех месяцев.

По мнению эксперта, победителями в эпоху искусственного интеллекта станут не те, кто продает саму технологию, а сервисы, которые используют ее для упрощения жизни людей. Этот процесс напоминает ситуацию в эпоху интернета: тогда компании, предоставлявшие услуги через сеть, получили больше выгоды, чем разработчики сетевого оборудования.

Венчурный рынок и инвестиционные стратегии

Чиен также остановился на изменениях в современном венчурном рынке. По его словам, крупные инвестиционные фирмы стали вертикально интегрированными и теперь не чувствуют потребности в других партнерах. Это ведет к усилению конкуренции на рынке и искусственному завышению стоимости компаний. Благодаря практике, называемой «быстрым финансированием», стартапы умудряются увеличить свою оценку в несколько раз всего за несколько месяцев.

Эта тенденция имеет важное значение для пользователей и местных стартапов в Узбекистане. Открытость и удешевление AI-моделей на глобальном рынке позволяют местным разработчикам создавать уникальные продукты, используя готовые модели, без необходимости создавать дорогую инфраструктуру. По мнению Чиена, в будущем наиболее перспективными будут следующие направления:

  • Здравоохранение и медицинские технологии;
  • Fintech и управление личными финансами;
  • Развлекательный контент и медиа;
  • Ежедневные цифровые помощники для потребителей.
В заключение, Чи-Хуа Чиен скептически относится к тому, что американцы или другие народы доверят свою социальную жизнь и финансовые данные одному «супер-приложению». Он считает, что и в эпоху AI лидерство на рынке сохранят специализированные приложения, глубоко понимающие человеческое поведение.

Искусственный ИнтеллектСтартапИнвестицииТехнологииGoodwater Capital
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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