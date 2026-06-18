Тайна глубин космоса: определен источник одного из самых мощных нейтрино в истории

·16·Технологии
Тайна глубин космоса: определен источник одного из самых мощных нейтрино в истории

Международная группа астрономов сумела определить точку происхождения одного из самых высокоэнергетических нейтринных сигналов, когда-либо зафиксированных на Земле. Событие ИК 210922А, зарегистрированное обсерваторией ИкеКубе в Антарктиде в сентябре 2021 года, долгое время оставалось загадкой для научного мира. Энергия этой частицы составила примерно 750 ТеВ, что является одним из самых высоких показателей в истории современных наблюдений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Сначала ученые с помощью космических телескопов Ферми и Свифт искали источник сигнала в области созвездия Эридана, однако традиционные методы не дали результатов. Картина прояснилась только после анализа данных субмиллиметрового телескопа ДжКМТ и радиотелескопа СМА на Гавайях. Исследователи обнаружили галактику ДжКМТ0402-0424, которая была скрыта за плотными облаками газа и пыли и ранее была неизвестна науке.

Удивительная мощность скрытой галактики

Эта недавно открытая галактика находится на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от Земли. Она почти невидима в оптическом диапазоне, но оказалось, что она чрезвычайно активна в субмиллиметровых волнах. Несмотря на свои компактные размеры, этот объект формирует новые звезды в десятки и даже сотни раз быстрее, чем галактика Млечный Путь. Предполагается, что именно этот процесс вызвал мощный поток нейтрино.

По словам Юдзи Ураты, научного сотрудника Национального центрального университета Тайваня, такие компактные и звездообразующие галактики могут быть широко распространены во Вселенной. По расчетам ученых, до 20% диффузного потока частиц, регистрируемого обсерваторией ИкеКубе, создается именно такими далекими и скрытыми галактиками. Это открывает новую страницу в понимании нейтринного фонового излучения космоса.

Эффект гравитационного линзирования и значимость открытия

Решающую роль в изучении галактики ДжКМТ0402-0424 сыграл эффект гравитационного линзирования. Другая галактика, расположенная на линии наблюдения, своей гравитацией усилила свет, идущий от удаленного объекта. Анализ показал наличие сверхплотных облаков газа и пыли в центре галактики. Именно высокоэнергетические процессы, происходящие в этой среде, стали причиной одного из самых мощных нейтринных всплесков в истории.

Это открытие помогает лучше понять не только происхождение нейтрино, но и процесс формирования галактик в ранней Вселенной. Результаты исследования доказывают, что в самых отдаленных точках космоса происходят гораздо более активные процессы, чем мы представляли. Ожидается, что в будущем изучение таких «скрытых» объектов станет одним из основных направлений современной астрофизики.

КосмосАстрономияНейтриноIceCubeГалактика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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