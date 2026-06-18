Компания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколения

·42·Технологии
Компания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколения

Компания Те Boring Company, основанная Илоном Маском, официально ввела в эксплуатацию свою новейшую и усовершенствованную машину для прокладки тоннелей Пруфрок МБ2. Технология начала работу в городе Нэшвилл, США, где ожидается значительное ускорение темпов строительства подземных транспортных систем. Устройство нового поколения существенно отличается от предыдущих версий не только мощностью, но и принципом работы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Как сообщается на официальной странице компании в социальной сети Кс, Пруфрок МБ2 успешно прошла все испытания. Было подтверждено, что устройство способно работать со скоростью 11 оборотов в минуту. Специалисты отмечают, что при создании этой машины был учтен весь опыт и ошибки модели МБ1, что позволило в несколько раз повысить эффективность.

Отказ от традиционных методов

Традиционные тоннелепроходческие машины работают в циклическом режиме: пройдя примерно полтора метра, они останавливаются для установки бетонных блоков для укрепления стен тоннеля. Именно эти остановки являются основным фактором, замедляющим процесс строительства и увеличивающим затраты. Пруфрок МБ2 же выполняет укрепление стен одновременно с выемкой грунта, что обеспечивает непрерывность процесса.

Еще одним важным аспектом является то, что для данного устройства не требуется рыть специальные пусковые шахты. Машина доставляется на объект обычным грузовиком, направляется в землю под нужным углом и может начать работу в течение 24 часов. По завершении работ она самостоятельно выходит на поверхность и перевозится трейлером на следующий объект. Это избавляет от необходимости использования дорогостоящих кранов и сложной инженерной подготовки.

Полная электрификация и дистанционное управление

Технология Те Boring Company также является передовой с экологической точки зрения. Пруфрок МБ2 полностью работает на электроэнергии, что предотвращает накопление вредных выбросов внутри тоннеля. Самое главное, что во время работы машины присутствие людей в тоннеле не требуется. Весь процесс дистанционно контролируется из центра управления на поверхности.

По данным иксбт.ком, город Нэшвилл станет своего рода полигоном для тестирования общегородской сети тоннелей. Основная цель компании — представить подземный транспорт как реальную альтернативу наземным дорогам для решения проблемы пробок в крупных мегаполисах. Согласно плану, в августе будет введена в эксплуатацию еще более совершенная модель Пруфрок МБ3.

Elon MuskThe Boring CompanyТехнологииPrufrockИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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