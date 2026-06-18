Представлен Oppo Рено 15А: аккумулятор на 7000 mAh и защита уровня ИП69

·38·Технологии
Представлен Oppo Рено 15А: аккумулятор на 7000 mAh и защита уровня ИП69

Компания Oppo, занимающая прочные позиции на рынке смартфонов, без лишнего шума представила свою новую модель Рено 15А. Устройство заметно выделяется среди представителей среднего сегмента благодаря своей необычной емкости аккумулятора и устойчивости к экстремальным условиям. По данным иксбт.ком, новый смартфон является улучшенной версией модели Рено 15Ф, представленной в начале года. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Главным преимуществом устройства является его источник питания. Инженерам удалось разместить внутри корпуса огромный аккумулятор емкостью 7000 mAh. Этот показатель является рекордным для современных смартфонов и гарантирует пользователю несколько дней автономной работы. Кроме того, технология быстрой зарядки мощностью 80 В позволяет восполнить заряд такой массивной батареи за короткое время.

Экран и производительность

Oppo Рено 15А оснащен 6,6-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Hz. Экран с разрешением Фулл ХД+ обладает яркостью до 1400 нит, что обеспечивает четкое изображение даже в солнечный день. Поверхность дисплея защищена стеклом АГК Драгонтраил СТАР Д+, а сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно под экран.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Ген 1. Устройство оснащено оперативной памятью ЛПДДР4Кс и внутренней памятью стандарта UFS 3.1. Эта комбинация обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач и игр. Также пользователи могут расширить объем хранилища с помощью карты памяти микроСД.

Камера и экстремальная защита

Возможности камеры также не остались без внимания. Основной блок состоит из трех модулей:

  • основной сенсор на 50 Мп (с системой оптической стабилизации ОИС);
  • широкоугольный объектив на 8 Мп;
  • макромодуль на 2 Мп.
Для любителей селфи установлена высокоточная фронтальная камера на 50 Мп, что позволяет создавать качественный контент для социальных сетей.

Отдельно стоит отметить, что корпус Oppo Рено 15А защищен по стандартам ИП66, ИП68 и даже ИП69. Это означает, что смартфон не боится не только погружения в воду, но и струй горячей воды под высоким давлением. В качестве программного обеспечения выбрана оболочка КолорОС 16 на базе Android 16. Начальная цена устройства на рынке Японии составляет примерно 400 долларов. Официальной информации о выходе на рынок Узбекистана пока нет, однако, учитывая популярность серии Рено в стране, вероятность его появления высока.

OppoReno 15AСмартфонТехнологииAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

СанДиск выпустила SSD на 8 TB для ПС5 по цене 3700 долларовСанДиск выпустила SSD на 8 TB для ПС5 по цене 3700 долларовСегодня, 09:55Вышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфонеВышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфонеСегодня, 09:23Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180Сегодня, 08:52«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянс«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянсСегодня, 08:28Google тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты рукамиGoogle тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты рукамиСегодня, 08:22Компания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколенияКомпания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколенияСегодня, 07:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу