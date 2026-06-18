Представлен Oppo Рено 15А: аккумулятор на 7000 mAh и защита уровня ИП69

Компания Oppo, занимающая прочные позиции на рынке смартфонов, без лишнего шума представила свою новую модель Рено 15А. Устройство заметно выделяется среди представителей среднего сегмента благодаря своей необычной емкости аккумулятора и устойчивости к экстремальным условиям. По данным иксбт.ком, новый смартфон является улучшенной версией модели Рено 15Ф, представленной в начале года. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Главным преимуществом устройства является его источник питания. Инженерам удалось разместить внутри корпуса огромный аккумулятор емкостью 7000 mAh. Этот показатель является рекордным для современных смартфонов и гарантирует пользователю несколько дней автономной работы. Кроме того, технология быстрой зарядки мощностью 80 В позволяет восполнить заряд такой массивной батареи за короткое время.

Экран и производительность

Oppo Рено 15А оснащен 6,6-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Hz. Экран с разрешением Фулл ХД+ обладает яркостью до 1400 нит, что обеспечивает четкое изображение даже в солнечный день. Поверхность дисплея защищена стеклом АГК Драгонтраил СТАР Д+, а сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно под экран.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Ген 1. Устройство оснащено оперативной памятью ЛПДДР4Кс и внутренней памятью стандарта UFS 3.1. Эта комбинация обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач и игр. Также пользователи могут расширить объем хранилища с помощью карты памяти микроСД.

Камера и экстремальная защита

Возможности камеры также не остались без внимания. Основной блок состоит из трех модулей:

основной сенсор на 50 Мп (с системой оптической стабилизации ОИС);

широкоугольный объектив на 8 Мп;

макромодуль на 2 Мп.

Для любителей селфи установлена высокоточная фронтальная камера на 50 Мп, что позволяет создавать качественный контент для социальных сетей.

Отдельно стоит отметить, что корпус Oppo Рено 15А защищен по стандартам ИП66, ИП68 и даже ИП69. Это означает, что смартфон не боится не только погружения в воду, но и струй горячей воды под высоким давлением. В качестве программного обеспечения выбрана оболочка КолорОС 16 на базе Android 16. Начальная цена устройства на рынке Японии составляет примерно 400 долларов. Официальной информации о выходе на рынок Узбекистана пока нет, однако, учитывая популярность серии Рено в стране, вероятность его появления высока.