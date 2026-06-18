Вышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфоне

·30·Технологии
Вышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфоне

Южнокорейский технологический гигант Samsung начал распространение стабильной версии операционной системы One UI 8.5 для своего новейшего складного флагмана — Galaxy Z Фолд7. Данное обновление уже доступно пользователям в регионах Индии и Европы, предлагая устройству ряд интеллектуальных и системных улучшений. Этот шаг является частью стратегии компании по приведению устройств различных сегментов своей экосистемы к единому функциональному уровню. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным известного инсайдера Таруна Ватса, прошивка под номером Ф966БКсКсУАБЗФ1 базируется на платформе Android 16. Объем пакета обновления составляет примерно 932 МБ, и вместе с ним будет установлен патч безопасности от 5 июня 2026 года. Это выведет защиту персональных данных пользователей на новый уровень.

Искусственный интеллект и управление уведомлениями

Основные нововведения версии One UI 8.5 ранее дебютировали во флагманах Galaxy S26. Теперь эти функции становятся доступны и владельцам Galaxy Z Фолд7. Наиболее примечательные аспекты обновления включают:

  • Приоритизация уведомлений на основе их важности;
  • Автоматическое краткое резюме содержания входящих сообщений;
  • Функция анализа содержимого различных файлов и формирования их краткого изложения непосредственно в системе.
Эти возможности особенно способствуют повышению продуктивности работы на устройствах с большим экраном, таких как Galaxy Z Фолд7. Теперь пользователи смогут видеть суть каждого документа, не открывая его полностью.

Интересно, что, хотя Samsung открыла эти новые функции и для моделей Galaxy S25, пользователи Galaxy S24 в последнем обновлении оказались лишены этих возможностей. Это свидетельствует о том, что компания сохраняет новейшие функции AI преимущественно для двух последних поколений флагманов.

Ожидается, что данное обновление станет доступно и для пользователей из Узбекистана в ближайшие дни. Обычно прошивки, выпущенные для европейского региона, в короткие сроки доходят до устройств на рынке Центральной Азии. Для проверки обновления рекомендуется перейти в раздел «Обновление ПО» в настройках смартфона.

Стоит отметить, что инсайдер Тарун Ватс ранее точно спрогнозировал даты выхода бета-версии One UI 8.0, а также время презентаций моделей Galaxy S24 и Galaxy S25. Его следующие данные указывают на новый этап развития программного обеспечения для пользователей Samsung.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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