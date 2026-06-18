Цена iPhone 17 Pro в России резко упала: флагман продолжает дешеветь

Флагманский смартфон iPhone 17 Pro, представленный Apple в прошлом году, продолжает заметно дешеветь на российском рынке розничной торговли. С момента начала продаж цена устройства опустилась до рекордно низких показателей, что создает удобную возможность для пользователей, планирующих покупку новой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным издания Хи-Теч Маил, к середине июня модель iPhone 17 Pro с 256 GB встроенной памяти в розничных точках продаж можно найти в среднем за 82,5 тыс. рублей. На крупных маркетплейсах цены начинаются от 85,5 тыс. рублей. Для сравнения, в мае текущего года это устройство продавалось почти на 4 тыс. рублей дороже. Это подтверждает, что цена флагмана вошла в тенденцию стабильного снижения.

За последний месяц цена смартфона снизилась примерно на 5%, а за последние полгода — более чем на 10%. Анализируя динамику цен, можно заметить, что самое значительное падение произошло в первые месяцы продаж. Например, если в сентябре 2025 года iPhone 17 Pro вышел в продажу по цене от 165 тыс. рублей, то к январю 2026 года его стоимость стабилизировалась в районе 92–95 тыс. рублей.

Технические возможности и новшества

Модель iPhone 17 Pro отличается от предыдущих поколений не только дизайном, но и техническими характеристиками. Устройство оснащено 6,3-дюймовым Супер Ретина КсДР ОЛЭД-дисплеем, демонстрирующим высокие показатели четкости и яркости изображения. Сердцем смартфона является высокопроизводительный чип Apple А19 Pro.

Одной из главных особенностей данной модели является её внешний вид и конструкция. iPhone 17 Pro получил корпус, полностью выполненный из алюминия, и обновленный блок камер. Кроме того, инженеры Apple внедрили новую систему охлаждения на базе испарительной камеры. Это решение помогает устранить проблему перегрева смартфона при запуске тяжелых игр и выполнении сложных задач.

Система камер также была значительно усовершенствована и предлагает следующие возможности:

Тройной основной модуль камер по 48 Мп;

Улучшенный телеобъектив с 40-кратным гибридным зумом;

Технология высококачественной съемки в условиях низкой освещенности.

Кроме того, устройство оснащено аккумулятором увеличенной емкости, что значительно увеличило время автономной работы. Снижение цен на российском рынке обычно косвенно влияет на цены «серого» рынка в соседних странах Центральной Азии, включая Узбекистан. Это дает основания ожидать некоторого удешевления данной модели и в нашем регионе в ближайшее время.