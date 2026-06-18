Три дня на одном заряде: стали известны особенности смартфона OnePlus Н6

Бренд OnePlus, занявший свое место на рынке смартфонов, готовится представить новую доступную и долговечную модель — устройство OnePlus Н6. Ожидается, что этот гаджет привлечет внимание многих не только своей доступной ценой, но и емкостью аккумулятора, которая редко встречается в современных смартфонах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, модель OnePlus Н6 ориентирована в основном на молодежную аудиторию, а ее цена составит примерно 200 долларов. Первичные данные о технических возможностях устройства уже появились в базе бенчмарка Geekbench. Смартфон, зарегистрированный под номером модели КФ2955, набрал 788 баллов в одноядерном тесте и 1993 балла в многоядерном испытании.

Технические характеристики и производительность

Новый смартфон работает на платформе MediaTek МТ6835. По мнению специалистов, это может быть один из процессоров Dimensity 6300 или Dimensity 6100+. Хотя этот чипсет не обеспечивает флагманскую мощность, его достаточно для повседневных задач и использования социальных сетей. Также подтверждено, что устройство будет оснащено 6 GB оперативной памяти.

Известный инсайдер Абхишек Ядав подтвердил информацию о OnePlus Н6, отметив, что его главным преимуществом является система энергосбережения. Сама компания также подтвердила установку в этой модели беспрецедентного аккумулятора емкостью 8000 mAh. Такой огромный запас энергии позволит использовать смартфон при средней нагрузке минимум три дня без подзарядки.

Долговечность и презентация

Еще один важный аспект заключается в том, что производитель делает особый акцент на сроке службы аккумулятора. Сообщается, что гарантируется работа батареи в течение 7 лет без значительной потери емкости. Это очень высокий показатель среди современных смартфонов, так как обычно аккумуляторы начинают терять мощность через 2-3 года.

Для рынка Узбекистана подобные устройства также очень актуальны. Соотношение цены и качества, особенно длительное время автономной работы, может стать идеальным решением для водителей на межгородских маршрутах, путешественников и молодежи, стремящейся всегда оставаться на связи.

Официальная премьера смартфона OnePlus Н6 запланирована на 30 июня этого года в Индии. После этого ожидается выход устройства на глобальный рынок, включая страны Центральной Азии. Поскольку инсайдер Абхишек Ядав ранее публиковал точные данные о смартфонах серии Xiaomi Ми 10Т, доверие к этим новостям высоко.