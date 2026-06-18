Компания Caviar представила уникальные магнитные панели для iPhone 17 Pro Max

Бренд Caviar, известный производством роскошных аксессуаров, продемонстрировал новую коллекцию «Genesis», предназначенную для смартфонов iPhone. Главная особенность этой серии заключается в том, что она предлагает пользователям специальные магнитные панели, позволяющие изменить дизайн устройства за несколько секунд. Эта технология представляется как более удобное и эстетически совершенное решение, чем использование обычного чехла. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Представители компании отметили, что новая коллекция адаптирована для будущих флагманов, таких как iPhone 17 Pro Max, и пользователь может одним движением обновить заднюю панель своего смартфона. Это не только меняет внешний вид, но и придает устройству особую эксклюзивность. По данным иксбт.ком, в коллекцию вошли пять моделей с различным дизайном.

Редкие материалы и исторические артефакты

Самым примечательным и дорогим представителем коллекции стала модель «Релик» (Реликвия). В В-образный элемент её дизайна встроен настоящий фрагмент зуба тираннозавра. Производители называют этот гаджет не просто техникой, а «современным артефактом». Цена этой эксклюзивной версии начинается примерно от 299 тысяч рублей.

Кроме того, в коллекции представлены и другие роскошные модели, каждая из которых обладает своим характером. Например, модель «Стимулус» выполнена в сочетании черной крокодиловой кожи и яркой глянцевой эмали. Этот дизайн ориентирован на более активных пользователей, которые любят быть в центре внимания.

Модель «Вектор» выдержана в более строгом стиле и состоит из черного титана и кожаного покрытия. Модель «Протеус» воплощает в себе сочетание серебристого титана и синей кожи, а модель «Орион» с помощью позолоченного титана и синей эмали напоминает просторы космоса.

Новый тренд на рынке смартфонов

На рынке Узбекистана также наблюдается высокий спрос на персонализацию и эксклюзивные аксессуары среди пользователей iPhone. Хотя продукция Caviar не предназначена для массового сегмента, идея магнитных сменных панелей может открыть новое направление для других производителей аксессуаров в будущем.

В настоящее время эти панели выполняют не только защитную функцию, но и превращают смартфон в произведение искусства. Ожидается, что решение от Caviar станет идеальным вариантом для представителей состоятельного слоя, которые устали от дизайна iPhone, но не хотят покупать новое устройство.