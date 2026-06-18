Компания Caviar представила уникальные магнитные панели для iPhone 17 Pro Max

·23·Технологии
Компания Caviar представила уникальные магнитные панели для iPhone 17 Pro Max

Бренд Caviar, известный производством роскошных аксессуаров, продемонстрировал новую коллекцию «Genesis», предназначенную для смартфонов iPhone. Главная особенность этой серии заключается в том, что она предлагает пользователям специальные магнитные панели, позволяющие изменить дизайн устройства за несколько секунд. Эта технология представляется как более удобное и эстетически совершенное решение, чем использование обычного чехла. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Представители компании отметили, что новая коллекция адаптирована для будущих флагманов, таких как iPhone 17 Pro Max, и пользователь может одним движением обновить заднюю панель своего смартфона. Это не только меняет внешний вид, но и придает устройству особую эксклюзивность. По данным иксбт.ком, в коллекцию вошли пять моделей с различным дизайном.

Редкие материалы и исторические артефакты

Самым примечательным и дорогим представителем коллекции стала модель «Релик» (Реликвия). В В-образный элемент её дизайна встроен настоящий фрагмент зуба тираннозавра. Производители называют этот гаджет не просто техникой, а «современным артефактом». Цена этой эксклюзивной версии начинается примерно от 299 тысяч рублей.

Кроме того, в коллекции представлены и другие роскошные модели, каждая из которых обладает своим характером. Например, модель «Стимулус» выполнена в сочетании черной крокодиловой кожи и яркой глянцевой эмали. Этот дизайн ориентирован на более активных пользователей, которые любят быть в центре внимания.

Модель «Вектор» выдержана в более строгом стиле и состоит из черного титана и кожаного покрытия. Модель «Протеус» воплощает в себе сочетание серебристого титана и синей кожи, а модель «Орион» с помощью позолоченного титана и синей эмали напоминает просторы космоса.

Новый тренд на рынке смартфонов

На рынке Узбекистана также наблюдается высокий спрос на персонализацию и эксклюзивные аксессуары среди пользователей iPhone. Хотя продукция Caviar не предназначена для массового сегмента, идея магнитных сменных панелей может открыть новое направление для других производителей аксессуаров в будущем.

В настоящее время эти панели выполняют не только защитную функцию, но и превращают смартфон в произведение искусства. Ожидается, что решение от Caviar станет идеальным вариантом для представителей состоятельного слоя, которые устали от дизайна iPhone, но не хотят покупать новое устройство.

iPhoneCaviarТехнологииСмартфонАксессуары
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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