Apple серьезно предупредила клиентов о повышении цен

·25·Технологии
Apple серьезно предупредила клиентов о повышении цен

Компания Apple сообщила, что будет вынуждена повысить цены на свои продукты, чтобы компенсировать резкий рост стоимости чипов памяти и оперативной памяти. Об этом генеральный директор компании Тим Кук заявил в интервью изданию Те Валл Стрит Джурнал (ВСДж).

«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы принимаем все возможные меры, чтобы смягчить рост огромных расходов, которые легли на наши плечи, и стараемся защитить наших клиентов от этого подорожания, однако ситуация утратила стабильность», — говорит он.

При этом глава компании не предоставил точной информации о том, какие именно продукты будут затронуты и когда произойдет повышение цен.

По словам Кука, резкий скачок цен на DRAM (динамическую оперативную память), которая также используется в серверах AI, остается серьезной проблемой для Apple.

«В то время как потребители больше хотят устройств, предложение сокращается, а производители памяти перекладывают высокие цены на плечи потребителей. Возвращение цен и предложения памяти к стабильному уровню очень важно для нас», — отметил глава Apple.

Для справки: 8 июня этого года компания представила операционную систему iOS 27 с обновленным, более интеллектуальным и переработанным АИ-помощником Siri.

Обновление iOS 27 будет доступно для iPhone 11 и более поздних моделей, а также для других устройств Apple. Новая Siri будет работать на iPhone 16 и более новых моделях, iPhone 15 Pro, iPad mini с чипом А17 Pro, iPad с чипами М1 и выше, а также на устройствах Мак.

Вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги отметил, что некоторые компании в сфере AI уделяют больше внимания «технологической гонке», чем реальным потребностям людей.

AppleТим КукТе Валл Стрит ДжурналiOS 27iPhone 16
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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