Компания Honor представила смартфон Honor 600 Смарт с рекордным аккумулятором

Китайский технологический гигант Honor дополнил свою линейку моделей для международного рынка новым смартфоном Honor 600 Смарт. Главной особенностью этого устройства стала беспрецедентная емкость аккумулятора и высокий уровень защиты. Новая модель признается смартфоном с самым мощным источником питания в глобальном ассортименте бренда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Модель Honor 600 Смарт оснащена огромным аккумулятором емкостью 7700 mAh. По данным производителя, такой заряд позволяет непрерывно смотреть видео в течение 28 часов или обеспечивает до 93 часов автономной работы в различных сценариях. Также смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В, что помогает быстро восполнить заряд емкой батареи.

Прочный корпус и высокий уровень защиты

Смартфон выделяется не только батареей, но и своей долговечностью. Инженеры Honor спроектировали корпус устройства так, что оно способно выдержать падение на твердую поверхность с высоты 2,5 метров. Кроме того, устройство защищено от пыли и воды по стандарту ИП68 и может находиться под водой на глубине 1,5 метра до 30 минут.

Технически Honor 600 Смарт относится к категории устройств среднего сегмента. Он оснащен 6,87-дюймовым ИПС-дисплеем с разрешением изображения 1592 кс 720 пикселей. Внутри устройства установлен чипсет Snapdragon 4 Ген 4 с поддержкой сетей 5Г, что дает пользователям возможность в полной мере использовать современные скорости связи.

Что касается памяти, смартфон обладает 4 GB оперативной памяти (с возможностью расширения с помощью технологии RAM Турбо) и 128 GB постоянной памяти. Как пишет издание иксбт.ком, основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора, однако подробная информация о дополнительных модулях пока не раскрыта.

Возможности искусственного интеллекта и мультимедиа

В соответствии с современными тенденциями, в корпус Honor 600 Смарт встроена специальная кнопка для быстрого вызова функций искусственного интеллекта (AI). Также устройство оснащено стереодинамиками, громкость которых через специальный режим можно увеличить до 400 процентов. Эта особенность очень полезна при просмотре видео или прослушивании музыки в шумной обстановке.

В настоящее время новая модель появилась на официальном сайте Honor Франке со статусом «скоро в продаже». Смартфон будет предлагаться в черном и серебристом цветах. Хотя официальная цена устройства еще не объявлена, ожидается, что благодаря своей прочности и длительному времени автономной работы он вызовет большой интерес и на таких рынках, как Узбекистан, где мобильная связь и автономность имеют большое значение.