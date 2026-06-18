Россия завершила испытания для первой высокоскоростной железнодорожной магистрали

·5·Технологии
Россия завершила испытания для первой высокоскоростной железнодорожной магистрали

Российские железные дороги (РЖД) успешно завершили процесс испытаний контактной сети, предназначенной для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Этот технологический этап имеет решающее значение для обеспечения движения поездов на скоростях до 400 км/ч. Об этом сообщает Ixbt.com сообщение сообщает.

Представители холдинга сообщили, что все компоненты контактной сети модели КС-400 подтвердили полное соответствие техническому заданию и требованиям безопасности. По сообщению издания ixbt.com, на основании результатов испытаний принято окончательное решение о запуске серийного производства данных деталей.

Местные технологии и сложные испытания

Практические работы по данному проекту начались почти год назад, в августе 2024 года. Испытания проводились на специальном опытном участке длиной 800 метров. Специалисты тщательно проверили совместимость всех элементов сети, натяжение проводов и их устойчивость при экстремальных скоростях.

Также были протестированы стационарные диагностические устройства системы. На опытном полигоне было установлено 32 специальных датчика, которые в режиме реального времени фиксировали различные состояния контактной сети. Подобные высокотехнологичные решения в будущем послужат гарантией безопасности движения поездов.

Масштаб проекта и производственная цепочка также впечатляют. По данным РЖД, в подготовке комплектующих для контактной сети участвовало около 80 компаний. Ими в общей сложности было разработано более 800 различных деталей и инженерных решений.

Время в пути сократится в два раза

Полное завершение строительства первой высокоскоростной магистрали в России запланировано на 2028 год. Эта дорога общей протяженностью 679 километров выведет транспортное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом на совершенно новый уровень.

Если сейчас расстояние между двумя городами на скоростных поездах составляет примерно четыре часа, то после запуска новой магистрали пассажиры смогут добраться до пункта назначения чуть более чем за 2 часа. Это не только укрепит межрегиональные экономические связи, но и создаст достойную альтернативу авиационному и автомобильному транспорту.

РоссияЖелезные ДорогиТехнологииВСМТранспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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