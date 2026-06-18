Китай выращивает рис в космосе: важный шаг для миссий на Луну и Марс

·19·Технологии
Китай выращивает рис в космосе: важный шаг для миссий на Луну и Марс

Экипаж миссии Шенжу-23, работающий на китайской орбитальной станции Тиангонг, проводит уникальный эксперимент по выращиванию риса в условиях микрогравитации. Данное исследование является стратегическим шагом на пути к созданию автономных источников питания для будущих миссий человечества в дальний космос, в частности, на Луну и Марс. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Чина Скиенке Даилй, эксперимент проводится внутри компактного модуля размером примерно с микроволновую печь. На данный момент семена успешно проросли, и сформировались первые побеги. Основная цель ученых — изучить генетическую стабильность и способность растений к восстановлению в условиях невесомости.

Технические проблемы космического земледелия

Все формы жизни на Земле сформировались под воздействием постоянной гравитации, поэтому обмен веществ и генетическая система растений адаптированы именно к земным условиям. В невесомости капли воды не стекают вниз, а зависают в воздухе, что может привести к чрезмерному увлажнению растений. Кроме того, для удержания почвы и семян в одном месте используются специальные биоклеи и системы фиксации.

Руководитель исследования Чжэн Хуйцюн отмечает, что в космосе растения ведут себя странно. Например, они не растут вверх, как обычно, а ложатся вдоль поверхности. Также в невесомости усложняется процесс опыления, так как пыльца не оседает естественным образом. Поэтому ученые сейчас сосредоточены на самоопыляемых сортах риса.

Фундамент для будущих миссий

В рамках данного проекта изучаются следующие важные аспекты:
  • Возможность завершения полного жизненного цикла растений (от семени к семени) в космосе;
  • Влияние микрогравитации на сроки цветения и плодоношения;
  • Жизнеспособность последующих поколений, полученных из семян, выращенных в космосе;
  • Адаптация карликовых и скороспелых сортов в условиях ограниченного пространства.

Специалисты Академии наук Китая в 2022 году успешно завершили полный цикл выращивания риса в модуле Вентиан. Полученные тогда семена были возвращены на Землю и протестированы на протяжении нескольких поколений. Текущий эксперимент призван усовершенствовать этот процесс и создать систему постоянного производства продуктов питания на космической станции.

Ожидается, что подобные исследования в области космической биологии не только обеспечат астронавтов новыми продуктами, но и откроют новые генетические возможности для сельского хозяйства на Земле. Если ученым удастся добиться стабильного урожая в невесомости, долгосрочное пребывание человечества на других планетах станет реальностью.

КитайКосмосTiangongТехнологииРис
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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