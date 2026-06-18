Китай выращивает рис в космосе: важный шаг для миссий на Луну и Марс

Экипаж миссии Шенжу-23, работающий на китайской орбитальной станции Тиангонг, проводит уникальный эксперимент по выращиванию риса в условиях микрогравитации. Данное исследование является стратегическим шагом на пути к созданию автономных источников питания для будущих миссий человечества в дальний космос, в частности, на Луну и Марс. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Чина Скиенке Даилй, эксперимент проводится внутри компактного модуля размером примерно с микроволновую печь. На данный момент семена успешно проросли, и сформировались первые побеги. Основная цель ученых — изучить генетическую стабильность и способность растений к восстановлению в условиях невесомости.

Технические проблемы космического земледелия

Все формы жизни на Земле сформировались под воздействием постоянной гравитации, поэтому обмен веществ и генетическая система растений адаптированы именно к земным условиям. В невесомости капли воды не стекают вниз, а зависают в воздухе, что может привести к чрезмерному увлажнению растений. Кроме того, для удержания почвы и семян в одном месте используются специальные биоклеи и системы фиксации.

Руководитель исследования Чжэн Хуйцюн отмечает, что в космосе растения ведут себя странно. Например, они не растут вверх, как обычно, а ложатся вдоль поверхности. Также в невесомости усложняется процесс опыления, так как пыльца не оседает естественным образом. Поэтому ученые сейчас сосредоточены на самоопыляемых сортах риса.

Фундамент для будущих миссий

Возможность завершения полного жизненного цикла растений (от семени к семени) в космосе;

Влияние микрогравитации на сроки цветения и плодоношения;

Жизнеспособность последующих поколений, полученных из семян, выращенных в космосе;

Адаптация карликовых и скороспелых сортов в условиях ограниченного пространства.

В рамках данного проекта изучаются следующие важные аспекты:

Специалисты Академии наук Китая в 2022 году успешно завершили полный цикл выращивания риса в модуле Вентиан. Полученные тогда семена были возвращены на Землю и протестированы на протяжении нескольких поколений. Текущий эксперимент призван усовершенствовать этот процесс и создать систему постоянного производства продуктов питания на космической станции.

Ожидается, что подобные исследования в области космической биологии не только обеспечат астронавтов новыми продуктами, но и откроют новые генетические возможности для сельского хозяйства на Земле. Если ученым удастся добиться стабильного урожая в невесомости, долгосрочное пребывание человечества на других планетах станет реальностью.