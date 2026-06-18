Китай стал абсолютным мировым лидером в области офшорной ветроэнергетики

·24·Технологии
Китай стал абсолютным мировым лидером в области офшорной ветроэнергетики

Китай продолжает укреплять свое доминирование на мировом рынке возобновляемых источников энергии. Согласно последним данным, эта страна стала не только крупнейшим обладателем мощностей в сфере офшорной ветроэнергетики, но и основным драйвером глобального роста. На сегодняшний день более половины всех морских ветроэлектростанций планеты приходится именно на Китай. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания ККТВ Финанке со ссылкой на ресурс мйдриверс, к концу 2025 года общая мощность подключенных к сети офшорных ветроэлектростанций по всему миру составила 92,475 млн кВт. 56% этого огромного показателя, то есть 52,042 млн кВт, вырабатывается установками на территории Китая. Таким образом, Пекин удерживает первое место в мировом рейтинге с тех пор, как обошел Великобританию в 2021 году.

За прошедший год объем новых введенных мощностей в глобальном масштабе достиг 9,252 млн кВт, что означает рост на 16% по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что почти 80% этих новых мощностей — а именно 7,192 млн кВт — были развернуты именно на китайском рынке. Этот показатель подтверждает, что страна остается мировым лидером по установке новых мощностей на протяжении восьми лет подряд.

Технологическое превосходство и стратегические цели

Успех Китая в этом направлении не случаен, а является результатом долгосрочной государственной стратегии и инвестиций в технологические инновации. Морские ветряные турбины считаются более эффективными, чем наземные, так как в открытом океане скорость ветра выше и стабильнее. Эффективно используя огромные акватории своих восточных побережий, Китай ускоряет переход к зеленой экономике.

По мнению экспертов, активность Китая в этой области способствует снижению цен на глобальном энергетическом рынке. Благодаря массовому производству и внедрению новых технологий себестоимость турбин снижается, что делает ветроэнергетику более привлекательной и для других государств. В настоящее время китайские компании начинают участвовать в качестве основных подрядчиков не только внутри страны, но и в международных проектах.

Для таких стран, как Узбекистан, не имеющих выхода к морю, этот опыт Китая может стать важным примером при развитии наземной ветроэнергетики. В Центрально-Азиатском регионе, особенно в Каракалпакстане и Навоийской области, потенциал ветроэнергетики оценивается высоко, и в этих проектах широко используются китайские технологии. В будущем приоритетной задачей останется решение экологических проблем и обеспечение энергетической безопасности за счет увеличения доли возобновляемой энергии.

КитайЭнергетикаВетроэлектростанцияТехнологииЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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