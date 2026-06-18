Стартап Генерал Интуитион привлекает инвестиции при оценке в 2 миллиарда долларов

Гонка в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Нью-Йоркский стартап Генерал Интуитион ведет переговоры о привлечении 300 миллионов долларов для создания АИ-агентов, основанных на пространственной и временной логике. Ожидается, что по итогам этого рага финансирования рыночная стоимость компании превысит 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, к этому масштабному проекту проявили интерес такие влиятельные инвесторы, как один из богатейших людей мира Джефф Безос и бывший глава Google Эрик Шмидт. Кроме того, текущие инвесторы — Хосла Вентурес и Генерал Каталйст — также продолжают поддерживать проект. Генерал Интуитион выделился в отдельную компанию из платформы Медал всего восемь месяцев назад.

Мир игр — школа для искусственного интеллекта

Главное преимущество стартапа Генерал Интуитион заключается в его базе данных. Компания использует почти 2 миллиарда видеоклипов из игр, которые ежегодно загружают более 10 миллионов активных пользователей платформы Медал. Такой огромный набор данных служит для обучения AI действовать от первого лица, воспринимать окружающую среду и принимать решения в режиме реального времени.

По мнению экспертов, интерактивность игровых процессов является идеальным учебным полигоном для АИ-агентов. Благодаря этому машины не просто видят изображение, но и усваивают связь между действием и результатом, то есть пространственно-временную логику. Именно этот аспект привлек внимание таких гигантов, как OpenAI, которые в свое время пытались приобрести платформу Медал.

Конкуренция и планы на будущее

В настоящее время конкуренция в направлении «моделей мира» (ворлд моделс) крайне обострилась. В то время как такие компании, как Runway, Decart и Ворлд Лабс, представляют свои разработки, Google стремится создать симуляцию реального мира, интегрируя данные Google Maps в свой проект Гение 3. Однако Генерал Интуитион выбрал уникальную стратегию: они планируют предлагать в качестве продукта не сами модели, а готовых интеллектуальных агентов, созданных на их основе.

Привлеченные 300 миллионов долларов будут направлены на увеличение вычислительных мощностей (компуте капакитй) компании. Это позволит представить продукт нового поколения широкой публике к концу лета или началу осени этого года. Эта новость важна и для любителей технологий из Узбекистана, так как подобные разработки в будущем окажут прямое влияние на развитие робототехники и систем автономного управления.