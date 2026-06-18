Официально: объявлена дата предзаказа игры ГТА 6

Моменты, которых так долго ждали геймеры всего мира, приближаются: компания Рокстар Гамес официально раскрыла дату предзаказа игры Гранд Тефт Ауто ВИ (ГТА 6). Как стало известно, любители игр смогут заказать новый проект начиная с 25 июня текущего года. Эта новость является одним из крупнейших событий в игровой индустрии и, как ожидается, положит конец многолетнему ожиданию. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одновременно с объявлением разработчики представили официальные арты и дизайн обложки ГТА 6. По данным иксбт.ком, пользователи смогут забронировать игру через цифровые магазины, а также в некоторых официальных розничных сетях. На данный момент Рокстар Гамес держит точную цену в секрете, однако аналитики предполагают, что её стоимость будет выше стандартов современных ААА-проектов.

Платформы и ограничения

Технические аспекты игры и информация о том, на каких устройствах она будет работать, волновали многих. Согласно официальной странице, ГТА 6 на данный момент подтверждена только для консолей PlayStation 5 Xbox Series X|С. К сожалению, для пользователей персональных компьютеров (ПК) пока нет никаких хороших новостей — компьютеры не указаны в списке платформ.

Эта новость имеет большое значение и для узбекистанских геймеров. Учитывая растущую популярность консолей PlayStation и Xbox в нашей стране, процесс, начинающийся 25 июня, окажется в центре внимания местных любителей игр. Однако задержка ПК-версии может побудить многих пользователей из Узбекистана приобрести консоли нового поколения.

Дата релиза и переносы

Стоит также отметить, что официальный релиз Гранд Тефт Ауто ВИ запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее Рокстар Гамес несколько раз переносила сроки выхода игры. Хотя первоначальные планы предусматривали более ранний срок, из-за масштаба проекта и высоких требований к качеству окончательная дата была установлена на конец 2026 года.

Ожидается, что события новой части будут разворачиваться в современной интерпретации города Вике Китй. ГТА 6, которая, как предполагается, установит новые стандарты графики и возможностей AI, несомненно, станет самым важным медиапродуктом десятилетия. Теперь фанаты могут ждать 25 июня, чтобы одними из первых забронировать свои копии.