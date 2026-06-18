Борьба за контроль над искусственным интеллектом: ИТ-специалисты против корпораций

·29·Технологии
Борьба за контроль над искусственным интеллектом: ИТ-специалисты против корпораций

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI) и опасений относительно их влияния на общество в США возникло новое политическое движение. Супер ПАК (комитет политического действия) Гуардраилс Аллианке, поддерживаемый отраслевыми экспертами и рядовыми ИТ-специалистами, начал борьбу против неограниченного господства технологических гигантов в сфере AI. Целью движения является ответственная разработка технологий и установление строгого законодательного контроля. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным Те Нью-Йорк Тимес, Гуардраилс Аллианке был основан демократическими активистками Шонной Томас и Лией Хант-Хендрикс. Организация позиционирует себя как народное движение, противостоящее интересам крупных корпораций. В настоящее время в распоряжении комитета имеется 5 миллионов долларов, и до конца текущего избирательного цикла планируется увеличить эту сумму до 15 миллионов долларов.

Малый бюджет и глобальные цели

Хотя 5 миллионов долларов кажутся значительной суммой, они выглядят скромно на фоне 100-миллионного бюджета таких групп, как Леадинг те Футуре, финансируемых технологическими лидерами. Для справки: Леадинг те Футуре поддерживают такие личности, как президент OpenAI Грег Брокман. Однако основатели Гуардраилс Аллианке подчеркивают, что дело не в деньгах, а в реальных опасениях общественности и специалистов отрасли.

Первым крупным шагом новой организации станет поддержка кандидата в Конгресс от Нью-Йорка Алекса Бореса. Борес стал мишенью крупных технологических лоббистов из-за своей позиции в пользу регулирования сферы AI. В одном из рекламных роликов, выпущенных Гуардраилс Аллианке, приняли участие родители подростка Адама Рейна, который покончил с собой после длительного общения с ChatGPT. Этот случай демонстрирует, насколько серьезным может быть влияние АИ-алгоритмов на человеческую психику.

Растущее недовольство ИТ-специалистов

Примечательно, что многие сотрудники таких компаний, как OpenAI, недовольны политической позицией своего руководства. В социальных сетях они критикуют атаки, направленные против контроля над AI. Кроме того, представители отрасли требуют от своих компаний расторгнуть контракты с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и отказаться от использования технологий для массовой слежки и в автономных войнах.

По словам Шонны Томас, Гуардраилс Аллианке должен стать политическим центром для всех, кто обеспокоен манипулятивным влиянием технологического сектора на выборы и законодательство. Организация также сотрудничает с группой Публик Фирст Актион, которую поддерживают такие компании, как Anthropic. Это свидетельствует о том, что вопрос безопасности AI становится приоритетным не только для политиков, но и для самих создателей технологий.

Эти процессы имеют важное значение и для таких стран, как Узбекистан, переходящих к цифровой экономике. Борьба между глобальными технологическими гигантами напрямую повлияет на формирование международных стандартов этики и безопасности AI по всему миру.

Искусственный ИнтеллектGuardrails AllianceOpenAIТехнологииСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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