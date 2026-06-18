Компания Bosch оштрафована на 36 миллионов долларов из-за торговых связей с Huawei

·28·Технологии
Компания Bosch оштрафована на 36 миллионов долларов из-за торговых связей с Huawei

Немецкий технологический гигант Bosch согласился выплатить штраф в размере 36 миллионов долларов за нарушение экспортных ограничений, установленных США в отношении компании Huawei. Данное решение вновь подтвердило, что санкции, применяемые администрацией США к китайским технологическим компаниям, оказывают строгое влияние не только на внутренних партнеров в США, но и на международных партнеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным Бюро промышленности и безопасности (БИС) и Министерства юстиции США, в период с 2020 по 2024 год Bosch поставила компании Huawei товары и программное обеспечение на сумму более 72 миллионов долларов. По сообщению издания Том’с Хардваре, речь идет о МЭМС-сенсорах, широко используемых в автомобильной промышленности, и специальных цифровых решениях.

Американские официальные лица подчеркнули, что, поскольку данные продукты были созданы на основе технологий, программного обеспечения или интеллектуальной собственности, разработанных в США, для их продажи компаниям из «черного списка», таким как Huawei, требовалась специальная экспортная лицензия. Эти правила применимы не только к предприятиям в США, но и ко всем их зарубежным дочерним компаниям.

Ошибки и результат сотрудничества

Руководство Bosch заявило, что данные нарушения не были преднамеренными, а стали результатом неосторожности подразделений за пределами США. Несмотря на это, компания признала свою вину и активно сотрудничала с правительством США в процессе расследования. Именно этот фактор повлиял на решение Министерства юстиции США не возбуждать уголовное дело в отношении немецкого концерна.

При определении суммы штрафа учитывалось, что компания Bosch самостоятельно сообщила официальным лицам об этих ошибках и пообещала усилить внутренний контроль. Помимо общего штрафа в 36 миллионов долларов, компания согласилась отказаться от чистой прибыли, полученной от сделок с Huawei. Первоначально эта прибыль оценивалась в 11,5 миллионов долларов, но в итоге часть суммы была списана, и Bosch выплатит 3,6 миллиона долларов.

Представители США отметили, что у компании Bosch было несколько возможностей обеспечить соблюдение требований экспортного контроля, однако недостатки в системе внутреннего аудита этому помешали. Теперь немецкий гигант заявил, что радикально реформирует внутренние механизмы контроля международных торговых ограничений, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем.

Данный случай является важным сигналом и для таких стран, как Узбекистан, интегрированных в глобальный технологический рынок. Многие компоненты в современном автомобилестроении и электронике опираются на технологии США, что требует от местных производителей и поставщиков крайне осторожного подхода к режиму международных санкций.

BoschHuaweiСШАСанкцииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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