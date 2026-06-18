Apple была вынуждена ослабить монополию App Store в Бразилии

Корпорация Apple объявила о внесении серьезных изменений в правила распространения iOS-приложений и осуществления платежей на рынке Бразилии. Теперь разработчики в этой стране смогут доставлять свои продукты пользователям не только через официальный App Store, но и через альтернативные магазины приложений. Этот шаг расценивается как очередной разрыв в многолетней закрытой экосистеме технологического гиганта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Данные изменения стали результатом соглашения между Apple и антимонопольным органом Бразилии — CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Таким образом, Бразилия стала следующим крупным рынком после Европейского Союза и Японии, который вынудил Apple смягчить свои правила. Эти процессы свидетельствуют об усилении борьбы с монополией технологических платформ в глобальном масштабе.

Меры безопасности и новые требования

Представители Apple подчеркнули, что, несмотря на разрешение альтернативных магазинов, вопросы безопасности остаются в центре внимания. Все приложения, распространяемые вне рамок App Store, должны проходить специальную нотариальную проверку. Кроме того, для операторов альтернативных платформ вводятся отдельные требования к авторизации. Эти меры направлены на защиту пользователей, особенно детей, от неприемлемого контента и мошенничества.

Финансовые условия для разработчиков также изменились. Apple представила обновленный лицензионный договор для деятельности в Бразилии. Согласно ему, вводится комиссионный сбор в размере 5%, называемый Core Technology Commission (CTC). Эта система ранее была протестирована в Европейском Союзе и действует независимо от того, где распространяется приложение (App Store, веб-сайт или альтернативный магазин).

Глобальная тенденция и последствия

В последние годы Apple находится под давлением регулирующих органов по всему миру. Например, в США после судебного процесса с Epic Games компания была вынуждена разрешить разработчикам направлять пользователей на внешние платежные системы. Ситуация в Бразилии является логическим продолжением таких правовых и экономических сражений.

Бразильским разработчикам дали время до 6 июля 2026 года, чтобы согласиться с новыми условиями. По мнению экспертов, подобные изменения могут стать примером и для других развивающихся стран, включая регион Центральной Азии. Если эта практика успешно приживется на крупных рынках, в будущем пользователи iPhone по всему миру могут получить больше свободы при установке приложений.

по данным ixbt.com, Apple сделала этот шаг не добровольно, а с целью адаптации к требованиям местного законодательства и во избежание многомиллионных штрафов. Это указывает на постепенный развал концепции «закрытого сада» (walled garden) в мире технологий.