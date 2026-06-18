Сотрудничество Сбер и Ростелеком: теперь домофоном можно управлять через умную колонку

·20·Технологии
Сотрудничество Сбер и Ростелеком: теперь домофоном можно управлять через умную колонку

Российские технологические гиганты — СберДевикес и компания «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках данного соглашения платформа «Ростелеком Ключ» будет интегрирована с системой «Умный дом» от Сбер. Ожидается, что эта новинка выведет бытовой комфорт жителей многоквартирных домов на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках проекта пользователи получат возможность управлять инфраструктурой своего дома с помощью голосовых команд через умные колонки Сбер. Например, можно будет дистанционно открыть домофон при приходе гостей или контролировать ситуацию у входной двери с помощью голоса. Подобные решения призваны облегчить повседневные дела и сэкономить время.

Видеонаблюдение и безопасность через телевизор

Еще одним важным аспектом сотрудничества является то, что теперь изображения с камер видеонаблюдения можно будет выводить прямо на экраны телевизоров производства СберДевикес. Это позволит в режиме реального времени следить за безопасностью не только внутри квартиры, но и в подъезде и на придомовой территории.

По данным иксбт.ком, все цифровые решения построены на базе защищенной инфраструктуры. Это играет важную роль в обеспечении безопасности персональных данных пользователей и их устройств. Сервис «Ростелеком Ключ» внесен в реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития России и является полностью отечественным продуктом.

Данная платформа включает в себя ряд умных сервисов:

  • Умный домофон и видеонаблюдение в подъездах;
  • Комплексный контроль придомовой территории;
  • Умные шлагбаумы с системой распознавания номеров;
  • Умные счетчики учета потребления ресурсов.

Это сотрудничество между Сбер и «Ростелекомом» устанавливает новые стандарты цифровизации современных жилых комплексов. Учитывая рост интереса к технологиям «Умный дом» на рынке Узбекистана в последние годы, подобные процессы интеграции в соседних странах могут стать школой опыта для местных девелоперов и ИТ-компаний.

Эксперты отмечают, что объединение таких экосистем не только улучшает пользовательский опыт, но и повышает качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. В будущем в систему ожидается добавление новых функций, включая технологии прогнозирования рисков с помощью AI.

SberRostelecomУмный ДомТехнологииВидеонаблюдение
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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