Ожидается резкий рост цены iPhone 18 Pro: смартфоны Apple могут достичь 1400 долларов

Ожидается, что в ценовой политике будущих флагманов компании Apple произойдут серьезные изменения. По данным аналитиков издания The Wall Street Journal, начальная цена модели iPhone 18 Pro может значительно вырасти и составить 1400 долларов. Это означает рост почти на 300 долларов по сравнению с текущими ценами. Об этом сообщает Ixbt.com.

Основной причиной такого повышения цен называют рост себестоимости комплектующих, в частности модулей памяти и систем камер. Глава Apple Тим Кук в своем недавнем заявлении подтвердил, что компания сталкивается с трудностями, связанными с ростом производственных затрат, особенно из-за повышения цен на чипы памяти.

Почему растут цены?

Аналитики TechInsights и отраслевые эксперты объясняют рост цены iPhone 18 Pro несколькими техническими факторами. Основные причины следующие:

Рост мировых цен на модули памяти;

Сложность и дороговизна систем камер нового поколения;

Логистические затраты при производстве полупроводников;

Затраты на переход на новые технологические процессы (3nm или меньше).

Известный аналитик Мин-Чи Куо также предположил, что камеры iPhone 18 Pro будут примерно на 50 процентов дороже, чем в предыдущем поколении. Это напрямую повлияет на конечную розничную цену устройства. Если эти прогнозы сбудутся, велика вероятность, что цена модели iPhone 18 Pro Max начнется от 1500 долларов.

Для рынка Узбекистана эта новость означает дальнейшее удорожание смартфонов. В настоящее время модели iPhone, продаваемые в нашей стране через официальных и неофициальных дилеров, значительно отличаются по цене от цен в США из-за таможенных платежей и логистики. Если заводская цена составит 1400 долларов, то на местном рынке эти цифры закономерно будут еще выше.

Кроме того, аналитики отмечают, что слухи о совершенно новой модели iPhone Ultra, разрабатываемой Apple, становятся всё более правдоподобными. Если Pro-версии достигнут 1400–1500 долларов, то оценка модели Ultra в районе 2000 долларов уже не кажется фантастикой.

Хотя Apple пока не сделала официального заявления по поводу этих изменений цен, экономическая ситуация и тенденции на рынке комплектующих делают рост цен почти неизбежным. Чтобы сохранить маржу прибыли, компания может быть вынуждена переложить расходы на потребителей.