Ожидается резкий рост цены iPhone 18 Pro: смартфоны Apple могут достичь 1400 долларов
Ожидается, что в ценовой политике будущих флагманов компании Apple произойдут серьезные изменения. По данным аналитиков издания The Wall Street Journal, начальная цена модели iPhone 18 Pro может значительно вырасти и составить 1400 долларов. Это означает рост почти на 300 долларов по сравнению с текущими ценами. Об этом сообщает Ixbt.com.
Основной причиной такого повышения цен называют рост себестоимости комплектующих, в частности модулей памяти и систем камер. Глава Apple Тим Кук в своем недавнем заявлении подтвердил, что компания сталкивается с трудностями, связанными с ростом производственных затрат, особенно из-за повышения цен на чипы памяти.
Почему растут цены?Аналитики TechInsights и отраслевые эксперты объясняют рост цены iPhone 18 Pro несколькими техническими факторами. Основные причины следующие:
- Рост мировых цен на модули памяти;
- Сложность и дороговизна систем камер нового поколения;
- Логистические затраты при производстве полупроводников;
- Затраты на переход на новые технологические процессы (3nm или меньше).
Для рынка Узбекистана эта новость означает дальнейшее удорожание смартфонов. В настоящее время модели iPhone, продаваемые в нашей стране через официальных и неофициальных дилеров, значительно отличаются по цене от цен в США из-за таможенных платежей и логистики. Если заводская цена составит 1400 долларов, то на местном рынке эти цифры закономерно будут еще выше.
Кроме того, аналитики отмечают, что слухи о совершенно новой модели iPhone Ultra, разрабатываемой Apple, становятся всё более правдоподобными. Если Pro-версии достигнут 1400–1500 долларов, то оценка модели Ultra в районе 2000 долларов уже не кажется фантастикой.
Хотя Apple пока не сделала официального заявления по поводу этих изменений цен, экономическая ситуация и тенденции на рынке комплектующих делают рост цен почти неизбежным. Чтобы сохранить маржу прибыли, компания может быть вынуждена переложить расходы на потребителей.
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