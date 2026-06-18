Xiaomi вводит 10-летнюю бесплатную гарантию на обслуживание своих кондиционеров

Китайский технологический гигант Xiaomi, стремясь укрепить свои позиции на рынке бытовой техники, объявил о беспрецедентных привилегиях для пользователей кондиционеров. Теперь компания предоставляет для своих устройств не только долгосрочную гарантию, но и бесплатную услугу дозаправки хладагентом (фреоном). Этот шаг является стратегическим действием бренда по завоеванию доверия клиентов и демонстрации уверенности в качестве продукции. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Шань Лянью, генеральный директор подразделения крупной бытовой техники Xiaomi Group, сделал официальное заявление в ответ на многочисленные запросы пользователей. Согласно его словам, 10-летняя гарантия, действующая для всех кондиционеров под брендом Mi Home, теперь будет включать и услугу дозаправки хладагентом. Ожидается, что этот новый порядок официально вступит в силу с 1 января 2025 года.

Контроль качества и порядок технического обслуживания

Согласно новым правилам, если в течение гарантийного срока будет обнаружена утечка фреона из-за дефекта изделия или неправильной установки, выполненной Xiaomi, сервисное обслуживание будет проведено абсолютно бесплатно. При этом пользователи не понесут никаких дополнительных расходов. По данным ixbt.com, компания стремится вывести качество своих сервисных услуг на новый уровень с помощью этой инициативы.

В то же время Шань Лянью подчеркнул, что кондиционеры не требуют регулярной дозаправки фреоном в течение гарантийного срока. Устройства Xiaomi проходят трехэтапную систему контроля для минимизации риска утечек: контроль качества на заводе с помощью AI, цифровая вакуумная очистка и интеллектуальная диагностика на базе искусственного интеллекта. Эти технологии обеспечивают стабильную работу устройства на протяжении многих лет.

Представитель компании призвал всех пользователей прибегать к дозаправке хладагентом только после осмотра профессиональными специалистами, чтобы избежать необоснованных ремонтных работ. Неправильное вмешательство может снизить эффективность работы устройства или привести к его полной поломке.

Расширение спектра цифровых услуг

Ранее Xiaomi также объявляла о результатах услуги цифровой вакуумной очистки для кондиционеров Mi Home. За шесть месяцев после запуска этой услуги ею воспользовались более миллиона домохозяйств. В настоящее время эта сервисная сеть полностью охватывает 31 административный регион Китая, и в будущем ожидается расширение подобных видов услуг на международных рынках.

Учитывая, что бытовая техника Xiaomi, и в частности умные кондиционеры, становятся все более популярными и на рынке Узбекистана, подобные глобальные инициативы бренда имеют важное значение и для местных потребителей. Качественный сервис и долгосрочная гарантия остаются одними из основных критериев при выборе техники.