Повысит ли Apple цены из-за кризиса чипов памяти?

·4·Технологии
Повысит ли Apple цены из-за кризиса чипов памяти?

В мире технологий появились неожиданные новости, которые несколько обеспокоили потребителей. Ожидается, что одна из крупнейших и влиятельнейших корпораций мира Apple в ближайшее время повысит розничные цены на свои самые популярные устройства — смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac. Причиной стал острый дефицит полупроводников и чипов памяти на глобальном рынке.

Генеральный директор (CEO) купертинского гиганта Тим Кук в эксклюзивном интервью известному изданию The Wall Street Journal остановился на этой сложной ситуации. Он отметил, что из-за непрерывного роста стоимости сырья и комплектующих удерживать цены на прежнем уровне стало невозможно.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с изменениями в ценовой политике Apple, истинными причинами кризиса и списком устройств, которые уже подорожали:

Заявление главы компании

Основная причина глобального кризиса

Первые изменения в моделях Mac

Тим Кук:


«Мы пытались защитить покупателей от роста цен, но ситуация стала нестабильной».

• Спрос на чипы вырос из-за развития систем искусственного интеллекта (AI).

Mac Studio: Версия с 512 GB оперативной памяти была снята с продажи.


Mac Mini: Начальная стоимость была поднята с 599 до 799 долларов.

Тим Кук: «Мы сделали все возможное, чтобы защитить клиентов»

В ходе интервью глава компании раскрыл, что Apple долгое время брала на себя проблемы с цепочками поставок и высокие расходы, стараясь не перекладывать их на плечи покупателей:

«Мы использовали все возможности, чтобы смягчить сильное ценовое давление со стороны наших партнеров и поставщиков и максимально оградить клиентов от этих неожиданных изменений. Однако при текущей рыночной конъюнктуре ситуация стала крайне нестабильной и достигла уровня, который очень трудно контролировать», — заявил глава компании.

При этом Тим Кук не уточнил, когда именно вступят в силу новые повышенные цены и на какие именно линейки устройств это окажет наиболее серьезное влияние.

Что стоит за кризисом и как изменились цены на Mac?

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, причиной этого кризиса электроники стало стремительное развитие современных технологий искусственного интеллекта (AI). Спрос на чипы памяти со стороны IT-компаний, создающих нейросети и крупные системы, вырос в геометрической прогрессии. Заводы по производству микросхем физически не успевают за потоком заказов. В результате дорожают не только оперативная память (RAM) и внутренние накопители, но и ноутбуки, игровые консоли и другая бытовая техника, работающая на их основе.

На самом деле Apple уже начала вносить изменения в свою линейку продуктов. Еще в марте этого года прекратились продажи компьютеров Mac Studio с высокопроизводительной оперативной памятью 512 GB. Также была отказана от доступной для многих модели Mac Mini за 599 долларов, а начальная цена за самую простую версию была пересмотрена и установлена на уровне 799 долларов.

Итоговый вывод технологических обозревателей Zamin:

Для поклонников бренда эта новость, естественно, неприятна, так как те, кто планировал покупку iPhone или Mac, теперь будут вынуждены потратить больше средств. Однако дефицит чипов на мировом рынке принял настолько серьезный оборот, что даже такая богатая и могущественная корпорация, как Apple, вынуждена повышать цены. Если вы намерены приобрести новое устройство в ближайшее время, лучше сделать это сейчас, пока цены не выросли еще сильнее. Мы же продолжим следить за изменениями в мире технологий.

Следите за самыми свежими ценами на глобальном технологическом рынке, скрытыми планами компании Apple и самыми горячими инсайдами IT-мира вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ожидается резкий рост цены iPhone 18 Pro: смартфоны Apple могут достичь 1400 долларовОжидается резкий рост цены iPhone 18 Pro: смартфоны Apple могут достичь 1400 долларовСегодня, 16:28Xiaomi вводит 10-летнюю бесплатную гарантию на обслуживание своих кондиционеровXiaomi вводит 10-летнюю бесплатную гарантию на обслуживание своих кондиционеровСегодня, 16:26Сотрудничество Сбер и Ростелеком: теперь домофоном можно управлять через умную колонкуСотрудничество Сбер и Ростелеком: теперь домофоном можно управлять через умную колонкуСегодня, 16:00МапТап: новая интеллектуальная географическая игра, вытесняющая ВордлеМапТап: новая интеллектуальная географическая игра, вытесняющая ВордлеСегодня, 15:56Apple была вынуждена ослабить монополию App Store в БразилииApple была вынуждена ослабить монополию App Store в БразилииСегодня, 15:52Официально: объявлена дата предзаказа игры ГТА 6Официально: объявлена дата предзаказа игры ГТА 6Сегодня, 15:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу