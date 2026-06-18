Повысит ли Apple цены из-за кризиса чипов памяти?

В мире технологий появились неожиданные новости, которые несколько обеспокоили потребителей. Ожидается, что одна из крупнейших и влиятельнейших корпораций мира Apple в ближайшее время повысит розничные цены на свои самые популярные устройства — смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac. Причиной стал острый дефицит полупроводников и чипов памяти на глобальном рынке.

Генеральный директор (CEO) купертинского гиганта Тим Кук в эксклюзивном интервью известному изданию The Wall Street Journal остановился на этой сложной ситуации. Он отметил, что из-за непрерывного роста стоимости сырья и комплектующих удерживать цены на прежнем уровне стало невозможно.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с изменениями в ценовой политике Apple, истинными причинами кризиса и списком устройств, которые уже подорожали:

Заявление главы компании Основная причина глобального кризиса Первые изменения в моделях Mac • Тим Кук:

«Мы пытались защитить покупателей от роста цен, но ситуация стала нестабильной». • Спрос на чипы вырос из-за развития систем искусственного интеллекта (AI). • Mac Studio: Версия с 512 GB оперативной памяти была снята с продажи.

• Mac Mini: Начальная стоимость была поднята с 599 до 799 долларов.

Тим Кук: «Мы сделали все возможное, чтобы защитить клиентов»

В ходе интервью глава компании раскрыл, что Apple долгое время брала на себя проблемы с цепочками поставок и высокие расходы, стараясь не перекладывать их на плечи покупателей:

«Мы использовали все возможности, чтобы смягчить сильное ценовое давление со стороны наших партнеров и поставщиков и максимально оградить клиентов от этих неожиданных изменений. Однако при текущей рыночной конъюнктуре ситуация стала крайне нестабильной и достигла уровня, который очень трудно контролировать», — заявил глава компании.

При этом Тим Кук не уточнил, когда именно вступят в силу новые повышенные цены и на какие именно линейки устройств это окажет наиболее серьезное влияние.

Что стоит за кризисом и как изменились цены на Mac?

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, причиной этого кризиса электроники стало стремительное развитие современных технологий искусственного интеллекта (AI). Спрос на чипы памяти со стороны IT-компаний, создающих нейросети и крупные системы, вырос в геометрической прогрессии. Заводы по производству микросхем физически не успевают за потоком заказов. В результате дорожают не только оперативная память (RAM) и внутренние накопители, но и ноутбуки, игровые консоли и другая бытовая техника, работающая на их основе.

На самом деле Apple уже начала вносить изменения в свою линейку продуктов. Еще в марте этого года прекратились продажи компьютеров Mac Studio с высокопроизводительной оперативной памятью 512 GB. Также была отказана от доступной для многих модели Mac Mini за 599 долларов, а начальная цена за самую простую версию была пересмотрена и установлена на уровне 799 долларов.

Итоговый вывод технологических обозревателей Zamin: Для поклонников бренда эта новость, естественно, неприятна, так как те, кто планировал покупку iPhone или Mac, теперь будут вынуждены потратить больше средств. Однако дефицит чипов на мировом рынке принял настолько серьезный оборот, что даже такая богатая и могущественная корпорация, как Apple, вынуждена повышать цены. Если вы намерены приобрести новое устройство в ближайшее время, лучше сделать это сейчас, пока цены не выросли еще сильнее. Мы же продолжим следить за изменениями в мире технологий.

Следите за самыми свежими ценами на глобальном технологическом рынке, скрытыми планами компании Apple и самыми горячими инсайдами IT-мира вместе с нами на страницах Zamin!