Ученые обнаружили необычную планету с солевыми облаками в 54 световых годах от Земли

·21·Технологии
Ученые обнаружили необычную планету с солевыми облаками в 54 световых годах от Земли

Международная группа астрономов обнаружила в атмосфере экзопланеты ГДж504Б, расположенной в далекой точке космоса, необычные облака из минеральных солей. Это открытие помогло понять странные особенности спектра планеты, которые долгое время ставили ученых в тупик. Результаты исследования могут коренным образом изменить представления о формировании газовых гигантов во Вселенной и их химическом составе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания Иксбт.ком, основой для этого глобального открытия стали данные, полученные с помощью космического телескопа James Webb. Путем компьютерного моделирования атмосферы планеты исследователи пришли к выводу: всем наблюдаемым показателям лучше всего соответствуют облака, состоящие из хлорида калия, сульфида цинка и других солевых соединений.

Планета ГДж504Б находится примерно в 54 световых годах от Земли в созвездии Девы (Вирго). В мире астрономии ее часто называют «розовой планетой» из-за ее характерного цвета. Необычные особенности ее атмосферы и спектра оставались загадкой на протяжении многих лет, однако теория солевых облаков внесла ясность во все вопросы.

Особенности газового гиганта

Хотя ГДж504Б относится к категории газовых гигантов, температура в ее атмосфере составляет примерно 238 градусов Цельсия. Для столь массивных объектов этот показатель считается относительно низким. Анализы, проведенные с помощью телескопа James Webb, подтвердили наличие на планете не только солевых облаков, но и других важных элементов. В частности, в составе атмосферы обнаружены:

  • Водяной пар;
  • Метан;
  • Аммиак;
  • Угарный газ (монооксид углерода).
Ученым также удалось определить возраст этой экзопланеты. По оценкам, возраст ГДж504Б составляет от 2,5 до 4 миллиардов лет, что почти совпадает с возрастом нашей планеты Земля. Это предоставляет ученым новые возможности для сравнения эволюции планет.

Согласно новым расчетам, масса ГДж504Б в 24–25 раз превышает массу Юпитера. Такой огромный вес делает ее одним из самых массивных известных газовых гигантов. По этой причине она находится на грани между обычными планетами и «коричневыми карликами» (промежуточными объектами между планетами и звездами).

Данное исследование еще раз доказало, насколько разнообразны экзопланеты во Вселенной. Наличие солевых облаков указывает на то, что погодные условия на космических объектах гораздо сложнее и интереснее, чем мы могли себе представить.

КосмосАстрономияJames WebbЭкзопланетаНаука
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Abror Shuhratov
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