Заканчивается ли эра смартфонов: почему в мире набирает популярность движение Slowtech

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, однако их безграничные возможности начинают утомлять человечество. В последнее время в мире технологий формируется новое направление под названием «Slowtech» (медленные технологии). Это движение призывает пользователей отказаться от отвлекающих алгоритмов и вернуться к более простым устройствам с ограниченным функционалом. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в своей статье.

Недавно в нью-йоркском метро появился огромный рекламный постер плеера iPod Shuffle. Дизайнер этого устройства, известный как «отец iPod» Тони Фаделл, также был удивлен этой ситуацией. В интервью изданию TechCrunch он отметил, что, увидев продукт, созданный 20 лет назад, который сегодня снова рекламируется под слоганом «Экранное время равно нулю», он почувствовал себя так, будто увидел фотографию своего ребенка.

Сегодня такие сервисы, как Apple Music или Spotify, предоставляют мгновенный доступ к более чем 100 миллионам песен. Однако эта бесконечность выбора вызывает у людей психологическое выгорание. По словам директора по маркетингу компании Back Market Джой Ховард, люди устали оптимизировать каждую минуту своей жизни и теперь хотят использовать технологии осознанно.

Новое очарование старых технологий

Интересно, что этот тренд становится популярным в основном среди представителей молодого поколения, которые не застали мир без смартфонов. Для них проводные наушники, ретро-игровые консоли, CD-диски и простые цифровые камеры обладают особым шармом. Эти устройства не пытаются украсть внимание пользователя, в них нет функций загрузки фотографий в социальные сети или раздражающих рекламных уведомлений.

Основная идея движения «Slowtech» — вернуть в жизнь определенные «барьеры». Если раньше технологические компании стремились устранить любые сложности, то теперь пользователи видят в этом удобстве фактор, нарушающий их личные границы. Например, на плеере iPod вы просто слушаете музыку, и алгоритмы не навязывают вам то, что вам должно понравиться.

Остин Мюррей, глава компании JAMDAT, заложившей основы индустрии мобильных игр двадцать лет назад, вспоминает, что в то время люди с усмешкой относились к идее играть в игры на мобильном телефоне. Сегодня ситуация прямо противоположная: люди ищут способы оторваться от экрана смартфона.

Проблески этой тенденции можно заметить и на рынке Узбекистана. Среди местной молодежи растет интерес к старым цифровым камерам и кассетным плеерам. Это не просто ностальгия, а желание сбежать от цифрового шума и насладиться реальными моментами. «Slowtech» — это не полный отказ от технологий, а стремление не позволить им установить контроль над нашей жизнью.