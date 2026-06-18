Китайский стартап Spark Space испытал крупнейшую в мире ракету с электронасосами

·2·Технологии
Китайский стартап Spark Space испытал крупнейшую в мире ракету с электронасосами

Китайский стартап Spark Space готовится совершить новый технологический прорыв в области освоения космоса. Компания успешно провела огневые испытания двигателя Lieyan-2, предназначенного для ракеты Jinhua-1 (также известной как Evolution-1). Особенность этого проекта в том, что ракета должна стать крупнейшей в мире с системой электронасосного питания. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По данным ixbt.com, испытания двигателя Lieyan-2, работающего на керосине и жидком кислороде, подтвердили прочность его конструкции, стабильность зажигания, а также надежную работу в условиях высокого давления и вибрации. Специалисты Spark Space теперь переходят к этапу сборки двигательной установки первой ступени и подготовке ракеты в целом.

Преимущества и сложности электронасосной системы

На данный момент схема с электронасосным двигателем успешно применяется только в ракете Electron американской компании Rocket Lab. Однако Jinhua-1 будет в несколько раз превосходить её по размерам и мощности. Электронасосная система позволяет отказаться от сложных традиционных турбонасосов и газогенераторов, что упрощает проектирование ракеты и снижает её стоимость.

Тем не менее, у этой технологии есть и свои недостатки. В частности, для энергоснабжения двигателей требуются тяжелые аккумуляторы. Именно поэтому Rocket Lab решила вернуться к традиционному газогенераторному циклу в своей новой ракете Neutron. Spark Space же заявляет, что им удалось преодолеть эти препятствия и создать двигатели с тягой 10 тонн.

Технические характеристики ракеты Jinhua-1

Jinhua-1 представляет собой двухступенчатую одноразовую ракету длиной 27,5 метра и диаметром 2,25 метра. В рамках проекта запланированы следующие показатели:

  • На первой ступени будут установлены 9 двигателей Lieyan-2;
  • На второй ступени будет один двигатель, адаптированный для работы в условиях вакуума;
  • Общая стартовая тяга составляет 90 тонн;
  • Возможность вывода до 1,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 1 тонны на солнечно-синхронную орбиту.
Для сравнения, существующая ракета Electron может доставить на орбиту всего 300 килограммов груза. Spark Space позиционирует свою ракету как оптимальное решение для быстрого развертывания группировок спутников и недорогой доставки грузов в космос.

Команда компании состоит из опытных специалистов из ведущих аэрокосмических корпораций Китая (CASC и CASIC), а также из Академии наук. Стартап уже успел привлечь инвестиции на сумму более 100 миллионов юаней и расширяет свои производственные мощности в зоне высоких технологий города Хэфэй. Первый полет ракеты Jinhua-1 запланирован на 2027 год, и ожидается, что она станет серьезным конкурентом на стремительно развивающемся коммерческом космическом рынке Китая.

КитайSpark SpaceРакетаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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