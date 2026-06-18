Amazon готовится конкурировать с NVIDIA на рынке ИИ-чипов

·35·Технологии
Amazon готовится конкурировать с NVIDIA на рынке ИИ-чипов

Крупнейший в мире провайдер облачных услуг Amazon Веб Сервикес (AWS) планирует начать серьезную борьбу с доминированием NVIDIA на рынке полупроводников. Компания рассматривает возможность не только оставить разработанные ею чипы Траиниум для собственных серверов, но и продавать их другим компаниям. Этот шаг может значительно изменить баланс сил на глобальном технологическом рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным издания Bloomberg, глава подразделения ИИ в AWS Питер ДеСантис подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры о продаже чипов Траиниум другим компаниям для использования в центрах обработки данных. Хотя имена потенциальных покупателей пока не раскрываются, этот процесс свидетельствует о высоких амбициях Amazon на рынке аппаратного обеспечения.

Данная инициатива была упомянута генеральным директором Amazon Энди Джесси в ежегодном письме акционерам в апреле. Джесси отметил, что спрос на собственные чипы компании настолько высок, что их выделение в отдельный бизнес может приносить около 50 миллиардов долларов годового дохода. Этот показатель сопоставим с годовой выручкой таких гигантов, как Intel.

Новый конкурент для NVIDIA

В настоящее время NVIDIA является абсолютным лидером на рынке ИИ-чипов, ее годовой доход достиг 326 миллиардов долларов. Тем не менее, ожидается, что Amazon с потенциалом своих чипов в 50 миллиардов долларов займет значительную часть рынка. Это не только усилит конкуренцию, но и может снизить затраты на развитие технологий ИИ.

До этого момента AWS воздерживалась от продажи своих чипов. Основная причина заключалась в том, что компания предпочитала привязывать клиентов к своей облачной экосистеме. То есть, используя чипы, клиенты были вынуждены оплачивать также хранение данных, безопасность и сетевые услуги. Теперь изменение стратегии откроет для Amazon новые источники дохода.

Однако реализация этих планов сопряжена с определенными трудностями. По словам Энди Джесси, мощности для текущих чипов Траиниум и даже для Траиниум4, выход которых ожидается в следующем году, уже полностью забронированы. Это означает, что для вывода чипов на внешний рынок Amazon потребуется резко увеличить объемы производства.

Производство и рыночный спрос

При производстве своих чипов Amazon полагается на таких крупных партнеров, как TSMC. Однако конкурировать с гигантами вроде NVIDIA и Apple за мощности TSMC будет непросто. По информации TechCrunch, представитель AWS Дорон Аронсон подтвердил высокую вероятность того, что в будущем другим компаниям будут продаваться целые серверные стойки (рак).

Для пользователей и местных ИТ-компаний в Узбекистане эта новость может привести к снижению стоимости глобальных облачных услуг. В условиях дефицита и дороговизны чипов NVIDIA альтернативные решения от Amazon помогут удешевить проекты в области ИИ.

Подводя итог, Amazon стремится стать ключевым игроком не только в сфере программного обеспечения и облачных сервисов, но и на рынке полупроводников. В то время как глава NVIDIA Дженсен Хуанг видит для своей компании новый рынок объемом 200 миллиардов долларов, Amazon предпринимает серьезные шаги, чтобы забрать свою долю в 50 миллиардов долларов.

AmazonNVIDIAAWSИскусственный ИнтеллектTrainium
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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