Представлены Honor Watch 6: до 35 дней автономности и АМОЛЭД-экран 3000 нит

Компания Honor официально представила для международного рынка свое новое поколение смарт-часов — модель Honor Watch 6. Пришедшее на смену Ватч 5, это устройство достигло значительного прогресса не только в дизайне, но и в технических возможностях. Гаджет позиционируется как универсальный помощник для повседневного использования и профессиональных фитнес-тренировок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главным преимуществом новой модели является емкость аккумулятора. Honor Watch 6 оснащены батареей емкостью 980 mAh, что является одним из самых высоких показателей в своем классе. По заявлению производителя, в стандартном режиме использования часы могут проработать до 35 дней на одном заряде. Это избавляет пользователя от проблемы частой подзарядки.

Экран и возможности навигации

Устройство оснащено 1,46-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 464 кс 464 пикселя. Частота обновления экрана составляет 60 Hz, а пиковая яркость достигает 3000 нит. Такая яркость позволяет комфортно читать данные даже под прямыми солнечными лучами. По данным Иксбт.ком, корпус часов выполнен из алюминиевого сплава и имеет текстуру, напоминающую титан.

В вопросах геолокации Honor Watch 6 объединили в себе довольно продвинутые технологии. Система АккуТрак работает с двухдиапазонным ГПС и поддерживает все основные глобальные навигационные системы. Это помогает максимально точно прокладывать маршрут при перемещении на открытом воздухе.

Контроль здоровья и спортивные режимы

Для любителей спорта в часах доступно более 120 режимов тренировок. Устройство не только считает обычные шаги, но и предоставляет специальные метрики для профессиональных видов спорта. Например, во время игр в футбол или бадминтон анализируется скорость удара, динамика игры и строится «тепловая карта» перемещений по полю. При беге в горной местности фиксируются высота подъема и отклонения от маршрута.

Система мониторинга здоровья основана на технологии ИнтеллиСенсе, которая круглосуточно контролирует следующие важные аспекты:

Постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений (пульса);

Измерение уровня кислорода в крови (СпО2);

Анализ качества и фаз сна;

Определение уровня стресса и подготовка утренних отчетов о состоянии здоровья.

Вес устройства составляет 41 грамм, а толщина — 10,8 мм. Также часы оснащены модулем NFC и системой защиты от воды и пыли класса ИП69. В настоящее время Honor Watch 6 поступили в продажу на европейских рынках. Официальная цена устройства установлена на уровне 250 евро, однако в течение первого месяца покупатели могут приобрести их по специальной цене от 170 евро.