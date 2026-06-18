Сбои в мобильном интернете резко увеличили спрос на СМС-рассылки

·21·Технологии
Сбои в мобильном интернете резко увеличили спрос на СМС-рассылки

Частые проблемы с мобильным интернетом в регионах России вынуждают представителей бизнеса возвращаться к традиционным способам связи с клиентами. Согласно последним данным, на фоне перебоев в сети интерес предпринимателей к услугам СМС-рассылок значительно вырос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание «Коммерсантъ», крупные операторы связи России отмечают резкий рост потока рекламных сообщений. В частности, компания MegaFon сообщила, что в апреле текущего года объем рекламных СМС увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рекламные бюджеты в этом направлении также выросли на 20%.

Возврат от цифрового маркетинга к традиционным методам

По мнению экспертов, в условиях нестабильной работы интернета охватить клиентов через мессенджеры и социальные сети становится сложнее. Поэтому представители таких сфер, как розничная торговля, финансовые услуги и магазины одежды, считают СМС-сервис самым надежным каналом для информирования клиентов об акциях или новостях.

По данным MTS АдТеч, в апреле количество рекламных кампаний выросло на 35%, а объем отправленных сообщений — почти на 37%. Самые высокие показатели роста зафиксированы в Москве, Центральном регионе и на северо-западе страны. Это совпадает с регионами, где наблюдается больше всего ограничений в интернет-инфраструктуре.

Рост цен и будущие риски

Однако возрождение СМС-маркетинга обходится предпринимателям недешево. Сейчас стоимость одного сообщения поднялась до 37 рублей. Рост межоператорских тарифов вынуждает некоторые компании сокращать использование данной услуги. Ожидается, что к середине 2025 года в некоторых направлениях тарифы могут подорожать в два раза.

На рынке Узбекистана СМС-уведомления также сохраняют свою актуальность. Несмотря на популярность Telegram и других мессенджеров, СМС-сервис остается самым безопасным и независимым от интернета способом для банковских операций и отправки важных кодов подтверждения. Ситуация в России показывает, что даже в эпоху цифровых технологий традиционные средства связи остаются важным резервным вариантом.

Резюмируя, технические проблемы или искусственные ограничения в мобильном интернете побуждают бизнес быть гибким. Несмотря на дороговизну, СМС-рассылки на данный момент служат единственным способом установления гарантированной связи с клиентом.

ТехнологииSMSИнтернетБизнесРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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