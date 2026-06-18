Искусственный интеллект и любовь: пользователи приложений для знакомств в США недовольны технологиями

В то время как современные технологии проникают во все сферы нашей жизни, доверие к искусственному интеллекту (AI) в вопросах человеческих отношений и знакомств все еще остается низким. Исследование, проведенное компанией Match Group, владеющей такими популярными платформами, как Tinder, Hinge и OkCupid, показало, что почти половина пользователей негативно относится к вмешательству AI в романтические отношения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

47% из 1000 опрошенных пользователей в возрасте от 18 до 39 лет заявили, что не одобряют использование искусственного интеллекта в процессе знакомства. Этот показатель означает, что люди опасаются вытеснения человеческих чувств технологиями. Согласно отчету Match Group, сопротивление особенно сильно среди женщин: 51% девушек в возрасте 18–24 лет заявили, что отказались бы от свидания с человеком, использующим АИ-помощников.

Граница между технологической помощью и человеческой искренностью

Тем не менее, пользователи не отвергают искусственный интеллект полностью. 64% участников исследования признали, что AI может облегчить процесс знакомства. Пользователи ожидают от технологий помощи в основном в технических вопросах, например, в выборе лучших фотографий для профиля или написании более интересного описания. То есть люди хотят делегировать технике «сложные части», сохранив за собой искреннюю и человеческую часть общения.

В настоящее время такие приложения, как Tinder, инвестируют значительные средства в внедрение инструментов AI, а Bumble запустил специального цифрового помощника по имени Би. Некоторые стартапы даже продвигают идею «персональных ботов», которые общаются друг с другом вместо пользователей. Однако специалисты Match Group подчеркивают, что такие подходы могут не быть приняты обществом, так как фраза «наши боты договорились» никогда не сможет стать основой для романтического свидания.

Ситуация и тенденции на рынке Узбекистана

В Узбекистане также набирают популярность международные платформы, такие как Tinder и Мамба, а также местные сервисы знакомств. Хотя у нас не проводилось столь масштабных исследований, естественно, что глобальные тенденции влияют и на местную аудиторию. Для узбекистанских пользователей искренность в общении и подлинность собеседника остаются первостепенными.

В заключение можно сказать, что для разработчиков приложений для знакомств вывод очевиден: люди не хотят строить романтические отношения с роботом или получать искусственный опыт с чрезмерным вмешательством технологий. AI должен оставаться лишь вспомогательным инструментом, в то время как общение и эмоции должны оставаться за человеком.