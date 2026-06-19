Компания Rivian подана в суд за ложные обещания об автопилоте

·3·Технологии
Компания Rivian подана в суд за ложные обещания об автопилоте

Известный американский производитель электромобилей Rivian обвиняется в предоставлении недостоверной информации о возможностях автономного управления своих моделей пикапа R1T и внедорожника R1S. В коллективном иске, поданном в центральный окружной суд Калифорнии, компанию обвиняют в том, что она ввела в заблуждение владельцев автомобилей первого поколения и дала невыполнимые обещания. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Истцы утверждают, что в ходе маркетинговых кампаний, проводившихся в течение пяти лет, Rivian обещала, что эти флагманские модели получат систему управления «без рук и без взгляда». На техническом языке это означает 3-й уровень автономности по классификации SAE. Такая система в определенных условиях, например на автомагистралях, должна была полностью контролировать рулевое управление, ускорение и торможение без непосредственного участия водителя.

Невыполненные обещания и технические ограничения

По данным ixbt.com, в иске утверждается, что обещания Rivian представить систему Driver+ как стандартную функцию в каждом произведенном автомобиле оказались ложью. В документе указано, что даже самое совершенное обновление программного обеспечения не сможет обеспечить моделям первого поколения (Gen 1) обещанные функции, так как их техническая база для этого не подходит.

В судебных документах в качестве доказательств приводятся заявления главы Rivian RJ Scaringe, сделанные в 2022 году на конференции TechCrunch Disrupt. Истцы заявляют, что компания продолжала рекламировать эти функции для привлечения покупателей, зная, что их автомобили технически никогда не смогут достичь 3-го уровня автономности.

На данный момент Rivian отказалась давать официальные комментарии по этой ситуации. Представители компании предпочитают хранить молчание из-за продолжающихся судебных процессов. Иск был подан тремя основными истцами, которые обвиняют компанию в мошенничестве, распространении недостоверной информации из-за халатности и неосновательном обогащении, требуя проведения суда с участием присяжных.

Второе поколение и предыдущие судебные процессы

Примечательно, что в моделях второго поколения, представленных Rivian в 2024 году, платформа автономного управления действительно была радикально обновлена. Новая система оснащена 11 камерами, 5 радарами и компьютером, который в 10 раз мощнее предыдущего. Это лишь усиливает претензии владельцев первого поколения, так как их автомобили оказались устаревшими на аппаратном уровне.

Это не первый крупный судебный спор для Rivian. В прошлом году компания согласилась выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска акционеров. Тогда конфликт возник из-за неожиданного резкого повышения цен на автомобили в 2022 году. Новый судебный процесс может стать еще одним серьезным ударом по репутации и финансовому состоянию компании.

Хотя модели Rivian официально не продаются на рынке Узбекистана, существует несколько экземпляров, ввезенных через частный импорт. Кроме того, подобные судебные процессы на мировом рынке служат важным прецедентом в регулировании разрыва между рекламными обещаниями и реальными возможностями в сфере электромобилей.

RivianЭлектромобильАвтопилотСудТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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