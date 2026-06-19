OpenAI перед IPO: компания привлекла легенду Google и советника Белого дома

·27·Технологии
OpenAI перед IPO: компания привлекла легенду Google и советника Белого дома

Компания OpenAI, считающаяся лидером в мире искусственного интеллекта, проводит масштабные кадровые изменения в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). Компания привлекла в свою команду настоящего легенду отрасли, представителя Google DeepMind Ноама Шазира, а также Дина Болла, который работал в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Этот шаг имеет важное значение для OpenAI не только в обеспечении технологического превосходства, но и в достижении политической и стратегической стабильности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Ноам Шазир считается одним из создателей современных технологий генеративного искусственного интеллекта. Он является соавтором знаменитой научной статьи «Аттентион Ис Алл Ёу Нид», описывающей архитектуру Трансформер, которая была представлена в 2017 году и сегодня лежит в основе таких систем, как ChatGPT. Шазир долгие годы работал в Google и основал стартап Чарактер AI. Ожидается, что его присоединение к команде OpenAI выведет технологический потенциал компании на новый уровень.

Стратегическое будущее и связи с правительством

Еще одним важным приобретением компании стал Дин Болл, который возглавит недавно созданную команду «Стратегик Футурес» (Стратегическое будущее) в составе OpenAI. Болл — опытный специалист, который ранее участвовал в разработке плана действий по искусственному интеллекту в Белом доме. Он будет работать в непосредственном сотрудничестве с директором по стратегии компании Джейсоном Квоном.

По словам Дина Болла, новая команда сосредоточится на следующих важных направлениях:

  • Управление катастрофическими рисками и безопасность;
  • Влияние искусственного интеллекта на рынок труда;
  • Взаимоотношения с правительствами, в частности с федеральным правительством США, и обществом;
  • Контроль процессов самосовершенствования систем.
Эти назначения происходят в период резкого обострения конкуренции для OpenAI. Например, один из её главных конкурентов, компания Anthropic, сейчас находится под серьезным давлением со стороны правительства США. Администрация Дональда Трампа ввела запрет на экспорт последних моделей Anthropic — Fable 5 и Мйтос 5, что привело к полной остановке этих моделей.

По данным издания Те Информатион, уход Ноама Шазира из Google может быть связан не только с технологическими, но и с внутренними политическими взглядами. Его высказывания в корпоративных мессенджерах по поводу идентификации трансгендеров и войны в Газе были удалены руководством. Однако для OpenAI его интеллектуальный потенциал считается более значимым, чем любые противоречивые взгляды.

По мнению экспертов, привлекая таких «тяжеловесов», OpenAI стремится укрепить свою монопольную позицию на рынке. Для компании, стоящей на пороге IPO, наличие как технических гениев, так и инсайдеров, хорошо знающих правительственные коридоры, станет решающим фактором в завоевании доверия инвесторов. Эти действия свидетельствуют о том, что OpenAI превращается из технологической лаборатории в мощную корпорацию, влияющую на глобальную политику.

OpenAIGoogleChatGPTИскусственный ИнтеллектIPO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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