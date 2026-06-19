Й Комбинатор Демо Дай: новая эра на рынке искусственного интеллекта и оборонных технологий

Й Комбинатор, считающийся самым престижным акселератором стартапов в мире, завершил очередной Демо Дай. Среди проектов, представленных в весеннем сезоне 2024 года, основное внимание привлекли стартапы, специализирующиеся на оборонных технологиях, робототехнике и инфраструктуре искусственного интеллекта (AI). Издание TechCrunch опросило восьмерых крупных инвесторов и составило список самых перспективных и громких компаний этого сезона. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По мнению экспертов, оценка стартапов в этом году оказалась значительно выше ожидаемой. В частности, как минимум две компании были оценены более чем в 175 миллионов долларов. Инвесторы демонстрируют готовность вкладывать крупные суммы в стартапы с опытными основателями, которые уже реализовали успешные проекты. Это свидетельствует о том, что спрос на качественные команды на венчурном рынке остается высоким.

Оборона и безопасность: проект 9 Мотерс

Одной из главных звезд сезона стал стартап 9 Мотерс. Компания разрабатывает системы искусственного интеллекта для борьбы с дронами. На фоне российско-украинского конфликта значимость малых дронов на поле боя возросла, и тот факт, что почти 80% потерь приходятся именно на них, резко увеличил интерес к этому проекту.

Роботизированная система, предлагаемая 9 Мотерс, способна отслеживать и уничтожать дроны, движущиеся со скоростью 60 миль в час. Самое главное, что данное решение значительно дешевле существующих дорогостоящих аналогов. На данный момент компания уже осуществила продажи на сумму 1,6 миллиона долларов и планирует довести объем контрактов до 35 миллионов долларов к концу года. По мнению инвесторов, общая стоимость стартапа может превысить 200 миллионов долларов, что сделает его одним из самых дорогих проектов в истории Й Комбинатор.

Тестирование ПО: инновация Арга Лабс

Еще один заметный проект — Арга Лабс, который занимается созданием среды «цифровых двойников» (дигитал твин) для АИ-агентов. Сегодня искусственный интеллект генерирует программный код очень быстро, однако традиционные среды тестирования (сандбоксес) не справляются с такой скоростью. Это становится серьезным препятствием в процессе разработки программного обеспечения.

Арга Лабс решает эту проблему путем мгновенного создания копии программного обеспечения компании. Это позволяет АИ-агентам безопасно и быстро тестировать новый код, не нанося вреда основной системе. Ожидается, что такое технологическое решение в несколько раз ускорит производственный процесс для крупных ИТ-компаний.

В целом, результаты текущего Демо Дай показывают, что на мировом рынке растет объем инвестиций не только в теоретические АИ-проекты, но и в технологии, решающие реальные проблемы, особенно в области обороны и оптимизации инфраструктуры. Для узбекистанских стартаперов и инвесторов эти глобальные тенденции имеют важное значение при определении будущих направлений развития.