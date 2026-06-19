Физики обнаружили неожиданные «сверхпроводящие лужи» внутри алмаза

·12·Технологии
Физики обнаружили неожиданные «сверхпроводящие лужи» внутри алмаза

Исследователи из ведущих научных центров США совершили важный прорыв на пути к созданию квантовых компьютеров и высокотехнологичных сенсоров. Физики из Национальной лаборатории Аргонна, Университета штата Пенсильвания и Института молекулярной инженерии Притцкера при Чикагском университете смогли определить, как возникает сверхпроводимость в алмазе, обогащенном бором. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Алмаз давно привлекает инженеров не только как самый твердый материал в мире, но и благодаря своей рекордной теплопроводности. Более двадцати лет назад ученые обнаружили, что добавление атомов бора в кристаллическую решетку алмаза превращает его из изолятора в сверхпроводник, проводящий электрический ток без сопротивления. Однако внутренний механизм этого явления до сих пор оставался для науки полной загадкой.

Неожиданное открытие: теория «луж»

В ходе исследования физики создали тонкие алмазные пленки с равномерно распределенными атомами бора и детально изучили их микроскопическую структуру. По данным Иксбт.ком, выяснилось, что внутри материала, который внешне казался однородным, неожиданно формируются микроскопические сверхпроводящие области. Исследователи назвали эти зоны в переносном смысле «лужами».

Как оказалось, при изменении внешних условий эти маленькие области могут расширяться и соединяться друг с другом, образуя непрерывную сверхпроводящую сеть. Самое главное, что ученые доказали возможность управления поведением этих зон. На их размер и расположение напрямую влияют температура, магнитное поле, электрический ток, концентрация бора и даже толщина алмазной пленки.

Новая эра в квантовых технологиях

Практическая значимость этого открытия неоценима. В настоящее время при создании квантовых систем приходится использовать различные материалы для объединения классической и квантовой электроники, что усложняет процесс. Алмаз же может стать уникальной платформой, способной одновременно воплощать свойства и полупроводника, и сверхпроводника.

По мнению ученых, в будущем это открытие позволит создавать «квантовые системы внутри кристалла». В результате будут производиться компактные квантовые процессоры, сверхчувствительные датчики и другие высокотехнологичные устройства, которые легко интегрируются с существующей кремниевой электроникой. Это значительно ускорит переход к новому поколению вычислительной техники.

АлмазФизикаКвантовый КомпьютерТехнологииОткрытие
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Модель Claude от Anthropic превзошла людей в управлении робопсомМодель Claude от Anthropic превзошла людей в управлении робопсомСегодня, 03:30Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Сегодня, 02:55Стартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСтартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСегодня, 02:26Китай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чиповКитай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чиповСегодня, 02:25Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Сегодня, 02:23Blue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца годаBlue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца годаСегодня, 02:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу