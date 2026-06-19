Канада вступает в эпоху космической независимости: НордСпаке открыла новый ракетный завод

Канадская аэрокосмическая компания НордСпаке запустила свой новый производственный комплекс Рокет Факторй 1 (РФ-1) в городе Маркхэм, провинция Онтарио. Этот шаг расценивается как важный поворотный момент на пути к обеспечению суверенитета страны в области доступа в космос и снижению зависимости от иностранных поставщиков. По данным Иксбт.ком, новый завод позволит Канаде самостоятельно проектировать и производить собственные ракеты. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Площадь нового комплекса составляет примерно 5 570 квадратных метров, что почти в 10 раз больше предыдущей штаб-квартиры компании. Такая масштабная инфраструктура позволит НордСпаке перейти к серийному производству не только легких и средних ракет-носителей, но и сложных космических систем. Для технологической промышленности Канады это означает создание новых рабочих мест и рост экспортного потенциала.

Генеральный директор НордСпаке Рахул Гоэль назвал открытие завода РФ-1 стратегическим этапом в развитии национального космического потенциала. Он подчеркнул, что для достижения истинного суверенитета вся технологическая цепочка — от производства до подготовки специалистов и испытательной инфраструктуры — должна находиться под контролем страны. В противном случае зависимость от международных провайдеров в сфере космических технологий сохранится.

Масштабные планы и новые проекты

Компания планирует запустить испытательную ракету Таига до конца текущего года. Хотя точная дата еще не объявлена, ожидается, что этот полет на практике продемонстрирует технические возможности нового завода. В то же время НордСпаке уже начала работу над еще более масштабным проектом — комплексом Рокет Факторй 2 (РФ-2). Этот второй завод площадью 18 580 квадратных метров будет специализироваться на производстве ракет Темпест.

Ракета Темпест представляет собой многоразовый носитель среднего класса, способный выводить на низкую околоземную орбиту более 5 000 килограммов полезной нагрузки. Земельный участок под строительство уже приобретен, и начало работ запланировано на вторую половину текущего года. Этот проект может превратить Канаду в серьезного игрока на мировом космическом рынке.

В настоящее время НордСпаке формирует вертикально интегрированную систему, состоящую из трех основных объектов:

РФ-1 в Маркхэме: центр инженерных разработок, производства и управления миссиями;

Ареа 66 в Восточном Онтарио: полигон для испытаний ракетных двигателей;

Атлантик Спаке Комплекс (АСКс) в Ньюфаундленде и Лабрадоре: собственный космодром компании.

Стоит отметить, что космодром АСКс уже получил экологические разрешения от правительства Канады, и там продолжается строительство двух стартовых площадок. С помощью этой инфраструктуры НордСпаке стремится не только удовлетворить собственные потребности, но и экспортировать высокотехнологичные услуги союзным государствам. Подобные проекты вновь доказывают, насколько растет роль частного сектора в освоении космоса.