Спутниковый интернет Amazon запустится в Узбекистане в этом году

В цифровой экосистеме и сфере телекоммуникаций Узбекистана происходит настоящий революционный сдвиг. Возможность пользоваться высокоскоростным интернетом появится даже в самых отдаленных и труднодоступных районах страны. Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов объявил долгожданную радостную новость для жителей страны: низкоорбитальная спутниковая система интернета Amazon ЛЭО от одного из крупнейших мировых гигантов Amazon официально выходит на рынок Узбекистана.

Процесс подписания официального двустороннего соглашения по реализации этого исторического проекта состоится именно на этой неделе. Полный запуск глобального проекта на территории нашей страны запланирован до конца 2026 года.

Преимущества Amazon ЛЭО перед Starlink

По словам министра Шерзода Шерматова, данная космическая технология, предоставляемая компанией Amazon, значительно превосходит существующие мировые альтернативы, включая популярную систему Starlink, по ряду важных технических показателей, качеству передачи данных и конкурентоспособности на международном рынке.

Внедрение новой технологии в нашей стране поможет решить следующие важные вопросы:

Широта охвата: К сети подключатся даже самые отдаленные села, куда трудно добраться местным мобильным операторам и проложить кабельный интернет.

Устранение географических барьеров: Высокогорные и обширные пустынные районы страны будут полностью охвачены высокоскоростной глобальной сетью.

Законное и безопасное подключение: После завершения соглашений на правительственном уровне специальные приемные устройства (терминалы) Amazon ЛЭО будут официально и законно выставлены на продажу на территории республики и предоставлены для свободного использования.

Итоговый вывод аналитиков Zamin: Данная инициатива Министерства цифровых технологий является огромным шагом в устранении цифрового неравенства в Узбекистане. Появление спутникового интернета мирового стандарта откроет новые возможности не только для обычного населения, но и для школ, медицинских учреждений и субъектов предпринимательства в отдаленных районах. Безусловно, Amazon ЛЭО, способный стать серьезным конкурентом Starlink Илона Маска, выведет скорость интернета в Узбекистане на новый уровень уже в этом году.

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