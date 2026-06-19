Honor Кс80 Pro Max прошел 17-часовой экстремальный тест при 45 градусах жары в пустыне

Гонка автономности на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Компания Honor перед официальным анонсом протестировала свой очередной флагман — модель Honor Кс80 Pro Max — в экстремальных климатических условиях. Эксперимент, проведенный в пустыне Гоби с участием инженеров космической отрасли, на практике продемонстрировал возможности устройства в плане выносливости. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, смартфон непрерывно использовался в течение 17 часов под прямыми солнечными лучами при изнуряющей жаре +45°К. Несмотря на выполнение сложных задач, таких как навигация, связь, обработка данных и диагностика оборудования, энергоэффективность устройства оказалась значительно выше ожидаемой. Сообщается, что даже после нескольких часов интенсивного использования заряд аккумулятора составлял 89%, а до отметки 26% он опустился только к 04:25 утра.

Рекордный аккумулятор и технические характеристики

Столь высоким результатам Honor Кс80 Pro Max способствовал огромный аккумулятор емкостью 11 000 mAh, созданный на базе технологии Кингхаи Лаке четвертого поколения. Это почти в два раза больше емкости многих современных флагманских смартфонов. Кроме того, устройство поддерживает систему быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Смартфон впечатляет не только батареей, но и экраном. Согласно данным, он оснащен 6,8-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с разрешением 2788кс1280 пикселей. Максимальная яркость экрана составляет 2000 нит, а локальный пиковый показатель достигает поразительных 10 000 нит. Это обеспечивает четкость изображения даже под самым ярким солнцем.

Новая модель разработана устойчивой не только к экстремальным температурам, но и к механическим воздействиям. Honor Кс80 Pro Max соответствует высоким стандартам водонепроницаемости и ударопрочности. Это делает его идеальным выбором не только для обычных пользователей, но и для специалистов, работающих в тяжелых условиях.

Эта новость актуальна и для пользователей из Узбекистана, так как перегрев смартфонов и быстрая разрядка в летний зной являются серьезной проблемой. Устройства вроде Honor Кс80 Pro Max гарантируют стабильную работу в таких условиях. Ожидается, что гаджет поступит в продажу на рынках Китая с 22 июня.