ДипКул представила революционные системы охлаждения на выставке Computex 2026

Компания ДипКул, один из ведущих игроков на рынке компьютерных комплектующих, продемонстрировала свои последние технологические разработки на международной выставке Computex 2026. Стенд компании в этом году был сосредоточен на двух основных направлениях — новом поколении испарительных камер (вапор чамбер) и огромных дисплеях, интегрированных в системы охлаждения. По данным иксбт.ком, бренд провел серьезные обновления не только в сегменте воздушных кулеров, но и в системах жидкостного охлаждения (СЖО) и корпусах. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Среди систем воздушного охлаждения настоящим флагманом стал Ассассин В Висион. Этот двухбашенный кулер является логическим продолжением модели Ассассин ИВ, но был значительно усовершенствован конструктивно. В устройство установлен вентилятор размером 140 мм, который получает питание через открытые контакты без лишних проводов. Количество тепловых трубок увеличено до восьми, но главным новшеством стала испарительная камера ВК 2.0. Инженеры ДипКул отмечают, что увеличение толщины основания камеры до 1,2 мм позволило поднять эффективность отвода тепла до 220 В.

Дисплеи и интеллектуальные системы мониторинга

ДипКул уделяет большое внимание и визуальной привлекательности своих продуктов. В верхней части кулера Ассассин В Висион установлен 4,5-дюймовый ИПС-дисплей, который не только мониторит показатели системы, но и может служить дополнительным экраном. Для управления дисплеем было разработано специальное программное обеспечение ДипКреативе. Также на выставке были представлены модели АК700 ВК и АН600 ВК, предназначенная для низкопрофильных систем. Модели АН600 ВК удалось увеличить мощность рассеивания тепла со 180 В до 220 В, сохранив при этом компактные размеры.

В сегменте систем жидкостного охлаждения в центре внимания оказалась модель ЛТ360 Висион АРГБ. Это устройство оснащено поворотным 4,5-дюймовым ИПС-экраном, который пользователь может настроить под удобным углом (до 90 градусов). В основе системы лежит помпа шестого поколения от ДипКул. Подобные решения обеспечивают не только высокую производительность, но и идеально подходят для современных геймеров и пользователей, ценящих визуальную эстетику.

Специальные решения для рабочих станций

Компания не забыла и про профессиональный сегмент. Модель СтатионКс 620 специально разработана для рабочих станций с мощными процессорами, такими как AMD ЭПЙК и Треадриппер. Этот гигантский кулер способен эффективно рассеивать до 540 В тепла. Его высота составляет 155 мм, и он оснащен высоконадежными вентиляторами в формате 12030. Такие показатели демонстрируют, что продукты ДипКул готовы не только к бытовым, но и к нагрузкам серверного уровня.

Также на стенде появились новые корпуса и блоки вентиляторов:

Ч690 LCD и Ч170 Plus УЭС: корпуса нового поколения с расширенными возможностями;

корпуса нового поколения с расширенными возможностями; ФД36 АРГБ: единый блок, объединяющий три 120 мм вентилятора, что упрощает процесс сборки и сокращает количество проводов;

единый блок, объединяющий три 120 мм вентилятора, что упрощает процесс сборки и сокращает количество проводов; Силентнокс Pro 360: новая система СЖО с минимальным уровнем шума.

Ожидается, что представленные ДипКул технологии в ближайшие месяцы выйдут на мировой рынок, включая регион Центральной Азии. Это предложит сборщикам высокопроизводительных компьютеров новые и более эффективные варианты решения вопроса охлаждения.