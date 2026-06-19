Эпик Гамес совершает революцию в игровой индустрии: в Унреал Энгине 5.8 интегрирован искусственный интеллект

·13·Технологии
Эпик Гамес совершает революцию в игровой индустрии: в Унреал Энгине 5.8 интегрирован искусственный интеллект

Унреал Энгине, считающийся ведущей технологической платформой в игровой индустрии, представил свою версию 5.8. Это обновление — не просто очередной этап, а важная точка перелома, открывающая эру искусственного интеллекта (AI) в процессе создания игр. Эпик Гамес впервые интегрировала большие языковые модели (LLM) непосредственно в ядро игрового движка, что предоставляет разработчикам абсолютно новые возможности при создании игровых миров. Об этом сообщает иксбт.ком.

Центральным нововведением новой версии стал экспериментальный плагин под названием Модел Контекст Протокол (МКП), который позволяет подключить любую LLM к внутренним системам движка. По данным иксбт.ком, эта технология может напрямую взаимодействовать с такими сложными компонентами, как Блуепринтс, 3Д-меши, материалы и системы освещения. Теперь AI может не только писать тексты, но и расставлять объекты на игровой сцене, выстраивать логические цепочки и даже выполнять задачи по оптимизации.

Помощь АИ-агентов в создании игр

В процессе демонстрации новых возможностей Эпик Гамес использовала модель Claude Коде от компании Anthropic. В ходе эксперимента AI самостоятельно выбирал нужные объекты из цифровой библиотеки, размещал их на сцене и настраивал систему освещения на основе предоставленного изображения. Это позволяет автоматизировать технические задачи, отнимающие много времени у геймдизайнеров, давая им возможность больше сосредоточиться на творческом процессе.

С технологической точки зрения УЭ 5.8 включает в себя ряд других важных обновлений. С помощью новой системы Mesh Терраин теперь можно легко создавать сложные 3Д-ландшафты, которые трудно реализовать традиционными методами, включая висячие скалы, туннели и «летающие острова». Также была усовершенствована технология МегаЛигхтс, достигнув уровня производительности 60 FPS на современных консолях.

Шаг в будущее: Унреал Энгине 6 и МетаХуман

Для разработчиков игр и графических дизайнеров особенно значимым стало появление режима Лумен Lite. Этот режим обеспечивает высококачественное освещение даже на менее мощных устройствах, в частности, на консолях следующего поколения, таких как Nintendo Switch 2. Система МетаХуман также была значительно расширена: теперь появилась возможность переносить полные движения человеческого тела на цифрового персонажа с помощью обычной камеры, без использования сложного оборудования.

Представители Эпик Гамес подчеркивают, что версия Унреал Энгине 5.8 послужит фундаментом для Унреал Энгине 6, ожидаемого в 2027 году. В движке шестого поколения AI станет не дополнительной функцией, а основным рабочим инструментом. Компания планирует выпустить первую бета-версию УЭ6 в конце 2027 года, что направлено на минимизацию рутинных задач в производстве игр.

Хотя многие специалисты в отрасли с недоверием относятся к внедрению генеративного AI в игровую индустрию, Эпик Гамес видит это направление как новый стандарт создания игр. Ожидается, что подобные изменения в будущем выведут на новый уровень не только визуальное качество игр, но и скорость и сложность их разработки.

Unreal EngineEpic GamesИскусственный ИнтеллектИгровая ИндустрияТехнологии
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Abror Shuhratov
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