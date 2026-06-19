В Индии заблокировали Telegram: 150 миллионов пользователей остались без связи

·30·Технологии
В Индии заблокировали Telegram: 150 миллионов пользователей остались без связи

Правительство Индии ввело временный запрет на использование мессенджера Telegram в рамках борьбы с мошенничеством на экзаменах. Высокий суд Нью-Дели отклонил апелляцию платформы против данного ограничения. В результате более 150 миллионов пользователей на одном из крупнейших рынков мира лишились возможности пользоваться популярным сервисом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Поводом для этой резкой меры стали национальные экзамены для поступления в медицинские вузы страны. Ранее результаты экзаменов были аннулированы из-за обвинений в утечке вопросов. Министерство информационных технологий Индии приняло решение установить блокировку до 22 июня после опасений, что в некоторых каналах мессенджера продаются вопросы к предстоящим экзаменам.

Решение суда и реакция технологических гигантов

По данным иксбт.ком, судья Теджас Кария признал решение правительства законным и полностью соответствующим установленным правилам. В течение нескольких часов после объявления запрета местные телекоммуникационные компании, а также такие гиганты, как Google и Apple, удалили приложение Telegram из своих магазинов и ограничили доступ к нему.

Основатель Telegram Павел Дуров подверг эту ситуацию резкой критике. По его словам, подобные меры равносильны наказанию миллионов невиновных пользователей платформы. Дуров подчеркнул, что проблемы с утечкой экзаменационных материалов уже успели переместиться на другие платформы, и блокировка одного сервиса не решит проблему.

Ситуация осложнилась тем, что из-за метода БГП хиджакинг (перехвата маршрутов), примененного индийской телекоммуникационной компанией Релианке, эффект блокировки распространился и за пределы страны. В результате миллионы пользователей в ОАЭ и других соседних регионах также столкнулись с проблемами при доступе к мессенджеру.

Администрация Telegram заявила о готовности сотрудничать с правительством и сообщила об удалении более 900 ссылок, распространявших незаконный контент, связанный с экзаменами. Несмотря на это, официальный Дели не намерен смягчать ограничения до полного завершения экзаменационных процессов.

Этот инцидент стал очередным доказательством усиления контроля государств над цифровыми платформами в глобальном технологическом мире. Учитывая, что для пользователей из Узбекистана Telegram также является основным средством связи, подобные блокировки на крупных рынках могут оказать значительное влияние на общую стабильность платформы и ее международную политику.

TelegramИндияПавел ДуровБлокировкаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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