На финансовом рынке России вводится новый порядок с целью упрощения системы цифровых платежей и усиления конкуренции между банками. С 1 сентября текущего года во всех торговых точках и заведениях общественного питания страны заработает единая система универсальных КР-кодов для безналичных расчетов. Соответствующий федеральный закон уже подписан. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время рядом с кассовыми аппаратами в российских магазинах и кафе можно увидеть несколько КР-кодов, принадлежащих разным банкам. Эта ситуация создает неудобства для покупателей, которым приходится вручную искать код, соответствующий их банковскому приложению. Новая система максимально оптимизирует этот процесс.

Единый оператор и технические удобства

Оператором новой системы назначена Национальная система платежных карт (НСПК). По сообщению издания иксбт.ком, теперь покупателю будет достаточно отсканировать один код на прилавке. После этого пользователь сможет выбрать в своем смартфоне банк, через который хочет совершить платеж. Это сэкономит время и поможет избежать путаницы.

Депутат Госдумы Александр Демин отметил, что внедрение универсального КР-кода не только создаст удобства для граждан, но и выведет конкуренцию между банками на рынке эквайринга на новый уровень. Ожидается, что это будет способствовать повышению качества обслуживания.

Преимущества для предпринимателей и рынка

Новый порядок предоставляет ряд преимуществ и для представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели больше не будут привязаны к одному платежному провайдеру, что позволит снизить финансовые затраты и сделать систему более гибкой. Также отпадет необходимость в отдельной интеграции различных банковских систем.

На финансовом рынке Узбекистана в последние годы также набирают популярность платежи через КР-коды. Российский опыт может стать важным примером для совершенствования инфраструктуры цифровых платежей на региональном уровне. Унификация платежных систем упростит не только внутренний рынок, но и трансграничные расчеты.