В мессенджере Max введен новый способ быстрого восстановления аккаунта

·25·Технологии
В мессенджере Max введен новый способ быстрого восстановления аккаунта

Российский мессенджер Max значительно упростил процесс восстановления заблокированных аккаунтов для пользователей. Теперь пользователи платформы смогут автоматически восстанавливать доступ к своим профилям без обращения в службу технической поддержки. Это нововведение призвано повысить эффективность использования системы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая система основана на технологии Мобиле ИД операторов связи, которая позволяет быстро подтвердить личность пользователя по номеру телефона. По данным иксбт.ком, эта функция пока доступна только для пользователей с российскими СИМ-картами, находящихся не в роуминге. Это обеспечивает корректную работу системы в качестве меры безопасности.

Как происходит процесс восстановления?

Процесс восстановления аккаунта состоит из нескольких этапов и выполняется непосредственно в мобильном приложении. После неудачной попытки входа пользователю предлагается специальная ссылка. Затем система через браузер сверяет данные с базой оператора связи и подтверждает личность.

Для успешного прохождения процесса существует ряд технических требований. В частности, пользователь должен временно отключить VPN и Wi-Fi, используя мобильный интернет. Только после этого в приложении Max необходимо ввести номер телефона, пароль и нажать кнопку восстановления.

Если автоматический способ по какой-либо причине не сработает, пользователи могут воспользоваться традиционным методом — письменным обращением в службу поддержки сервиса. Однако в большинстве случаев новая система способна решить проблему без участия человека.

Дополнительные возможности для пользователей iPhone

Стоит также отметить, что недавно для владельцев iPhone была восстановлена возможность получения пуш-уведомлений от мессенджера Max. Однако этот процесс выглядит несколько иначе: уведомления приходят не через основное приложение, а с помощью веб-версии через адрес веб.max.ру.

Данные изменения направлены на повышение конкурентоспособности платформы Max. Подобные технологические решения могут быть интересны и узбекистанским пользователям, так как сервисы, интегрированные с местными мобильными операторами, в будущем могут дать толчок развитию региональных мессенджеров.

MaxМессенджерMobile IDТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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