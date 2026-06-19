Adobe интегрировала ИИ Firefly в свои приложения

·23·Технологии
Adobe интегрировала ИИ Firefly в свои приложения

Гигант индустрии дизайна и креатива компания Adobe осуществила революционное обновление в своей экосистеме Креативе Cloud. Компания полностью интегрировала расширенные функции генеративного ИИ-помощника Firefly в свои основные приложения, такие как Премиере, Фотошоп и Иллустратор. По данным иксбт.ком, это нововведение направлено на то, чтобы превратить искусственный интеллект из простого внешнего инструмента в неотъемлемую часть рабочего процесса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Особенность новой системы заключается в том, что для каждого приложения был разработан специальный профильный «агент». Это не универсальный чат-бот, а помощник, который детально знает технические возможности конкретной программы. Теперь пользователи могут управлять процессами редактирования с помощью простых текстовых команд, не тратя время на поиск в сложных меню. На данный момент эти возможности представлены в открытых бета-версиях Премиере, Фотошоп, Иллустратор, ИнДесигн и платформы Фраме.ио.

Новая эра в редактировании видео и графики

Для пользователей Adobe Премиере Pro ИИ-помощник создает значительные удобства при сортировке и управлении видео. Система может автоматически распределять клипы по папкам, массово переименовывать их и анализировать аудиодорожки. Одной из самых интересных функций является определение ключевых слов или вопросов в речи и автоматическая расстановка маркеров. Это позволяет монтажерам подготовить основную структуру работы за несколько секунд.

В Adobe Фотошоп помощник нацелен на непосредственную реализацию творческих идей пользователя. Теперь сложные операции можно выполнять с помощью команд вроде «размыть фон» или «адаптировать размер изображения для соцсетей». ИИ берет на себя задачи по организации слоев (лаерс), замене фонов и полной правке композиции, освобождая дизайнеров от рутинной работы.

Векторная графика и издательское дело

В приложении Adobe Иллустратор помощник Firefly служит для ускорения многоэтапных процессов производства. Он автоматически обнаруживает технические ошибки, такие как несоответствия в цветовых моделях или отсутствующие шрифты. Например, в демонстрации сотрудников Adobe было показано, что одной командой можно сгенерировать сотни кругов разных размеров и цветов и распределить их по холсту. Вручную этот процесс занял бы очень много времени.

Для пользователей ИнДесигн основное внимание уделено предпечатной подготовке. ИИ проверяет соответствие макета техническим требованиям и автоматически копирует стилистические изменения на все страницы при загрузке новых файлов. Кроме того, на платформе Фраме.ио помощник помогает генерировать дополнительные видеоматериалы (Б-ролл) для проекта и систематизировать отзывы.

Эти обновления имеют большое значение и для представителей креативного сектора в Узбекистане, особенно для видеомонтажеров и графических дизайнеров. Такая степень автоматизации продуктов Adobe в несколько раз повышает эффективность работы, позволяя творцам уделять больше времени идеям, а не техническим процессам.

AdobeFireflyИскусственный ИнтеллектPhotoshopCreative Cloud
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Т-Мобайл начал работу в Амурской области РоссииТ-Мобайл начал работу в Амурской области РоссииСегодня, 18:51От обуви к искусственному интеллекту: бренд Аллбирдс переродился под названием СмартбирдОт обуви к искусственному интеллекту: бренд Аллбирдс переродился под названием СмартбирдСегодня, 18:21В мессенджере Max введен новый способ быстрого восстановления аккаунтаВ мессенджере Max введен новый способ быстрого восстановления аккаунтаСегодня, 17:52Гонка ИИ вызывает резкий рост цен на серверные комплектующиеГонка ИИ вызывает резкий рост цен на серверные комплектующиеСегодня, 17:23В России внедряют единую систему универсальных КР-кодов: платежи станут прощеВ России внедряют единую систему универсальных КР-кодов: платежи станут прощеСегодня, 16:54Elon Musk опроверг слухи о массовых увольнениях в xAI и CursorElon Musk опроверг слухи о массовых увольнениях в xAI и CursorСегодня, 16:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу