Adobe интегрировала ИИ Firefly в свои приложения

Гигант индустрии дизайна и креатива компания Adobe осуществила революционное обновление в своей экосистеме Креативе Cloud. Компания полностью интегрировала расширенные функции генеративного ИИ-помощника Firefly в свои основные приложения, такие как Премиере, Фотошоп и Иллустратор. По данным иксбт.ком, это нововведение направлено на то, чтобы превратить искусственный интеллект из простого внешнего инструмента в неотъемлемую часть рабочего процесса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Особенность новой системы заключается в том, что для каждого приложения был разработан специальный профильный «агент». Это не универсальный чат-бот, а помощник, который детально знает технические возможности конкретной программы. Теперь пользователи могут управлять процессами редактирования с помощью простых текстовых команд, не тратя время на поиск в сложных меню. На данный момент эти возможности представлены в открытых бета-версиях Премиере, Фотошоп, Иллустратор, ИнДесигн и платформы Фраме.ио.

Новая эра в редактировании видео и графики

Для пользователей Adobe Премиере Pro ИИ-помощник создает значительные удобства при сортировке и управлении видео. Система может автоматически распределять клипы по папкам, массово переименовывать их и анализировать аудиодорожки. Одной из самых интересных функций является определение ключевых слов или вопросов в речи и автоматическая расстановка маркеров. Это позволяет монтажерам подготовить основную структуру работы за несколько секунд.

В Adobe Фотошоп помощник нацелен на непосредственную реализацию творческих идей пользователя. Теперь сложные операции можно выполнять с помощью команд вроде «размыть фон» или «адаптировать размер изображения для соцсетей». ИИ берет на себя задачи по организации слоев (лаерс), замене фонов и полной правке композиции, освобождая дизайнеров от рутинной работы.

Векторная графика и издательское дело

В приложении Adobe Иллустратор помощник Firefly служит для ускорения многоэтапных процессов производства. Он автоматически обнаруживает технические ошибки, такие как несоответствия в цветовых моделях или отсутствующие шрифты. Например, в демонстрации сотрудников Adobe было показано, что одной командой можно сгенерировать сотни кругов разных размеров и цветов и распределить их по холсту. Вручную этот процесс занял бы очень много времени.

Для пользователей ИнДесигн основное внимание уделено предпечатной подготовке. ИИ проверяет соответствие макета техническим требованиям и автоматически копирует стилистические изменения на все страницы при загрузке новых файлов. Кроме того, на платформе Фраме.ио помощник помогает генерировать дополнительные видеоматериалы (Б-ролл) для проекта и систематизировать отзывы.

Эти обновления имеют большое значение и для представителей креативного сектора в Узбекистане, особенно для видеомонтажеров и графических дизайнеров. Такая степень автоматизации продуктов Adobe в несколько раз повышает эффективность работы, позволяя творцам уделять больше времени идеям, а не техническим процессам.