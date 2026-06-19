Старый SSD-накопитель установил неожиданный рекорд по выносливости

·0·Технологии
Старый SSD-накопитель установил неожиданный рекорд по выносливости

В мире современных технологий срок службы устройств часто ограничен гарантийным периодом, установленным производителем. Однако недавние тесты показали, что накопители старого поколения могут быть надежнее многих новых моделей, продающихся сегодня. Эксперимент, проведенный автором YouTube-канала WolfyTech, доказал поразительную выносливость SSD-диска модели SanDisk P4, выпущенного в 2010 году. Об этом сообщает Ixbt.com.

Выбранный в качестве объекта эксперимента диск малого объема на 64 GB выдержал нагрузку почти в 25 раз превышающую указанную в технических характеристиках. Производитель SanDisk определил для этой модели общий ресурс записи 40 TBW. Однако в ходе практических испытаний на диск было успешно записано более 1 петабайта, то есть свыше 1000 TB данных, и устройство продолжает работать.

В чем секрет технологической прочности?

Столь долгий срок службы этого SSD не случаен. По мнению специалистов, основной причиной являются чипы памяти типа MLC NAND. Эти чипы, изготовленные по 32-нанометровому техпроцессу, обладают значительно более высоким ресурсом по сравнению с популярными сегодня типами памяти TLC и QLC. В современных дисках ради размещения большего объема данных на меньшей площади приходится жертвовать износостойкостью.

Статистические данные устройства также впечатляют: оно находилось во включенном состоянии более 60 тысяч часов и перезагружалось более 1100 раз. Несмотря на это, в системе не было зафиксировано ни одной критической ошибки или случая потери данных. Эти показатели демонстрируют, какое огромное внимание уделялось качеству в инженерном подходе десятилетней давности.

SanDisk P4 в свое время был представлен как специальное решение для нетбуков и первых ультратонких ноутбуков. Сегодня на потребительском рынке диски с таким типом памяти практически не встречаются. Хотя современные SSD-устройства значительно продвинулись в скорости, их физический срок износа и ресурс записи часто не достигают этого «почетного» уровня десятилетней давности.

На рынке Узбекистана пользователи также часто выбирают более дешевые QLC-накопители, однако этот эксперимент еще раз напомнил о том, насколько важно обращать внимание на тип памяти и ее ресурс при хранении важных данных. Опираясь на данные ixbt.com, можно сказать, что старые технологии иногда оказываются неожиданно надежными.

Эта ситуация вызвала бурные дискуссии среди любителей техники. Многие обвиняют производителей в намеренном сокращении срока службы продуктов, в то время как другие считают это естественным результатом гонки емкостей и скоростей. В любом случае, рекорд 16-летнего диска SanDisk служит своеобразным примером для современных производителей SSD.

SSDSanDiskТехнологииПамятьРекорд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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