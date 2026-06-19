На дне Тихого океана нашли следы космического взрыва 100-миллионней давности

Международная группа ученых успешно обнаружила в геологических слоях Земли следы колоссального космического события, произошедшего 100 миллионов лет назад. Редкие радиоактивные изотопы, найденные в железомарганцевой корке на дне Тихого океана, свидетельствуют о том, что вещества, разлетевшиеся в результате мощного астрофизического взрыва, достигли нашей планеты. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Исследование было проведено совместно специалистами Центра ядерных исследований Хельмгольца в Германии, Австралийского агентства по ядерной науке и технологиям (ANSTO) и Австралийского национального университета. В качестве объекта анализа была выбрана океаническая корка весом 1,9 кг, поднятая в 1976 году с глубины 4 830 метров. Такие корки отличаются крайне медленным ростом и на протяжении миллионов лет фиксируют химические изменения в океане и космическую пыль.

Взрыв килоновой и редкие изотопы

В ходе исследования в слоях корки был обнаружен изотоп плутоний-244 (Pu-244). Период полураспада этого вещества составляет примерно 81 миллион лет. С помощью сверхчувствительного оборудования ученым удалось идентифицировать несколько сотен атомов, распределенных в различных слоях корки. В то же время исследователи искали изотоп кюрий-247 (Cm-247), который должен образовываться вместе с плутонием, однако его следов обнаружено не было.

По данным Ixbt.com, сопоставление данных позволило определить время события. Источник вещества существовал в космосе более 100 миллионов лет назад, но он не настолько древний, чтобы следы плутония полностью исчезли. В качестве наиболее вероятной теории рассматривается «килоновая» — взрыв, возникающий в результате столкновения двух нейтронных звезд.

В таких процессах формируется большая часть тяжелых элементов во Вселенной, включая актиниды и трансурановые элементы. Равномерное распределение плутония-244 по слоям указывает на то, что это событие не было кратковременным, как взрыв сверхновой. Напротив, это вещество долгое время сохранялось в межзвездной среде, после чего попало в Солнечную систему.

Загадочная история в геологических архивах

Отсутствие изотопа кюрий-247 также подтверждает вышеуказанную гипотезу. Поскольку этот изотоп имеет более короткий период полураспада, он должен был полностью распасться за период более 100 миллионов лет. Это открытие является важным доказательством того, что один из редких эпизодов синтеза тяжелых элементов в нашей галактике оставил свой след в истории Земли.

Пока остается открытым вопрос о том, как этот космический взрыв повлиял на биологические процессы на Земле в тот период. Теперь ученые планируют искать подобные следы в древних горных породах и лунном реголите. На поверхности Луны космические вещества могут сохраняться практически неизменными на протяжении геологических эпох, что открывает новые горизонты в изучении прошлого Вселенной.